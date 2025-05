Kogo poprze Konfederacja przed II turą? Bosak zabrał głos

Najnowszy sondaż prezydencki

Przed nami ostatnie dni kampanii prezydenckiej przed I turą wyborów. Wydaje się niemal przesądzone, że do II tury wejdą kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. Najnowszy sondaż prezydencki przygotowany na zlecenie tygodnika "Polityka" pokazuje, że prezydent Warszawy może liczyć na 33,7 procent głosów. Z kolei oddanie głosu na szefa IPN deklaruje 21,6 procent wyborców. Trzeci jest Sławomir Mentzen, którego zamierza poprzeć 11,8 procent wyborców.

Kogo poprze Konfederacja przed II turą?

Wyborcy Sławomira Mentzena, jeśli ten zajmie trzecie miejsce, będą mieli bardzo duży wpływ na wynik wyborów prezydenckich. Co zatem zrobi kierownictwo partii, jeśli faktycznie ich kandydat znajdzie się za Rafałem Trzaskowskim oraz Karolem Nawrockim? Dziś głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Bosak, który był gościem w TVN24. - Jeżeli pan redaktor mnie wciąga, żebym ja teraz rozmawiał, co będzie, jak Sławomir Menzen nie wejdzie, to pan mnie wciąga w to, żebym ja spekulował o porażce kolegi, któremu ja kibicuję, żeby był w tej II turze. Dajmy Polakom zdecydować, pozwólmy Polakom zagłosować. I mamy wówczas od zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę 2 tygodnie, żeby sobie to przedyskutować w wywiadach, w debatach, co się wydarzy - powiedział Krzysztof Bosak. - Odmawiam wszelkich spekulacji o ewentualnym wejściu lub nie naszego kandydata do II tury. […] Ja chcę, żeby Sławomir Mentzen wszedł do tej II tury i miał jak najlepsze wyniki - dodał wicemarszałek Sejmu.

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna II tura wyborów odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.

