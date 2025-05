Nawrocki u Mentzena. Za co skrytykował rząd PiS?

Nawrocki u Mentzena

Zgodnie z deklaracją, Karol Nawrocki pojawił się u Sławomira Mentzena na kanale na YouTube. Spotkanie rozpoczęło się od krótkich pytań z możliwą odpowiedzią "tak" lub "nie". Co ciekawe, kandydat popierany przez PiS odciął się od... rządu PiS. Karol Nawrocki uważa, że Zielony Ład był błędem, a Jarosław Kaczyński popełnił tu błąd. Szef IPN przyznał również, że polityka covidowa prowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy zawierała błędy. - Jako wyborca PiS byłem niezadowolony, że nie mogłem iść do kościoła - przyznał Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki przyznał także, że jako prezydent nie zgodzi się, by wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. - Jak Ukraina będzie się odbudowywać, to polscy przedsiębiorcy, my jako państwo powinniśmy skorzystać z tego, co południowo-wschodnia Polska już zbudowała dla pomocy Ukrainie na Podkarpaciu, i powinniśmy być […] główną siłą odbudowującą Ukrainę w momencie, gdy wojna się zakończy - przyznał Karol Nawrocki.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta sprzeciwił się także postulatom zawartym w tzw. piątce dla zwierząt. Na pytanie, czy "Konfederacja miała rację, sprzeciwiając się zamykaniu gospodarki w czasie pandemii COVID", Nawrocki odparł, że wymaga to dłuższej dyskusji i zaznaczył, że "recenzowanie decyzji jest łatwiejsze niż podejmowanie". Stwierdził, że sam nie zamykałby kościołów ani siłowni.

II tura wyborów prezydenckich

Mentzen, który jako kandydat Konfederacji uzyskał w I turze wyborów prezydenckich trzeci wynik (14,81 proc.), zaprosił do rozmowy Nawrockiego i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, którzy zmierzą się w II turze. Rozmowa z Trzaskowskim odbędzie się w sobotę. Mentzen przedstawi im m.in. deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców; wprost gotowość do podpisania jej zadeklarował tylko Nawrocki.

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się czerwca.

