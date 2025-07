7 zalet zdrowotnych jazdy na rowerze

1. Wsparcie dla serca i układu krążenia

Jazda na rowerze wzmacnia mięsień sercowy i poprawia krążenie. Podczas wysiłku fizycznego rośnie tętno, co stymuluje układ sercowo-naczyniowy do bardziej efektywnej pracy. Krew szybciej transportuje tlen i składniki odżywcze do komórek, co przekłada się na lepszą kondycję fizyczną.

Ciekawostka: Badania z University of Glasgow wykazały, że codzienne dojazdy rowerem mogą zmniejszyć ryzyko chorób serca aż o 46 proc1.

2. Lepsza wydolność oddechowa

Pedałowanie angażuje mięśnie oddechowe i zwiększa pojemność płuc. Z czasem organizm lepiej radzi sobie z wysiłkiem, a oddychanie staje się bardziej efektywne.

3. Kontrola masy ciała

Choć jazda na rowerze nie spala tylu kalorii co intensywny trening siłowy, to regularna aktywność pomaga utrzymać prawidłową masę ciała i zapobiega efektowi jo-jo2

Ciekawostka: Według badań Uniwersytetu Harvarda, godzina jazdy na rowerze może spalić nawet 500 kcal3.

4. Wzmocnienie mięśni i kondycji

Jazda na rowerze wzmacnia mięśnie nóg, pośladków, pleców i brzucha, co wspiera zachowanie prawidłowej postawy i zdrowie kręgosłupa.

5. Ochrona stawów

Jazda na rowerze to aktywność niskiego obciążenia – łagodna dla stawów i kręgosłupa. Wzmacnia mięśnie stabilizujące, co zmniejsza ryzyko kontuzji.

6. Lepsza koordynacja i równowaga

Rower wymaga synchronizacji ruchów i utrzymania równowagi, co rozwija układ nerwowy. To szczególnie ważne dla dzieci i osób starszych.

7. Mózg w świetnej formie

Badania z Uniwersytetu w Utrechcie wykazały, że jazda na rowerze poprawia funkcjonowanie istoty białej mózgu, co wspiera koncentrację i zdolność uczenia się. Z kolei naukowcy z USA i Iranu udowodnili, że ta aktywność zwiększa poziom białka BDNF, które chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi i poprawia nastrój4.

i Autor: materiały prasowe Paulina Urbanowicz, psycholog z Urbann Clinic

Psycholog o wpływie jazdy na rowerze na zdrowie psychiczne

„Jazda na rowerze ma dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne” – mówi Paulina Urbanowicz, psycholog z Urbann Clinic.

Endorfiny: podczas wysiłku fizycznego wydzielają się tzw. hormony szczęścia, które poprawiają nastrój i redukują stres.

podczas wysiłku fizycznego wydzielają się tzw. hormony szczęścia, które poprawiają nastrój i redukują stres. Mindfulness i flow: skupienie na jeździe i otoczeniu może nas wprowadzić w stan głębokiego relaksu podobny do medytacji.

skupienie na jeździe i otoczeniu może nas wprowadzić w stan głębokiego relaksu podobny do medytacji. Poczucie sprawczości: regularna aktywność fizyczna wzmacnia poczucie kontroli nad emocjami i codziennymi wyzwaniami.

regularna aktywność fizyczna wzmacnia poczucie kontroli nad emocjami i codziennymi wyzwaniami. Relacje społeczne: wspólne przejażdżki z rodziną czy przyjaciółmi zacieśniają więzi.

wspólne przejażdżki z rodziną czy przyjaciółmi zacieśniają więzi. Kontakt z naturą: przebywanie wśród zieleni pozytywnie wpływa na układ nerwowy i emocje.

[1] Badanie pochodzi z University of Glasgow i zostało opublikowane w 2017 roku w czasopiśmie BMJ (British Medical Journal), "Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and all cause mortality: prospective cohort study", Autorzy: Carlos A Celis-Morales i in.

[2] https://www.health.harvard.edu/diet-and-weight-loss/calories-burned-in-30-minutes-for-people-of-three-different-weights.

[3] https://portal-rowerowy.pl/badania-naukowe-na-temat-wplywu-jazdy-na-rowerze-na-organizm/ za: Harvard Health Publishing – Calories burned in 30 minutes.

[4] Badania opublikowane w Nature Neuroscience oraz MedlinePlus Genetics https://medlineplus.gov/genetics/gene/bdnf/ oraz https://www.nature.com/documents/nrn_poster_bdnf.pdf.