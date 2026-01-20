Ból brzucha, problemy z trawieniem – tym m.in. zajmuje się gastroenterologia dziecięca

Gastroenterolog dziecięcy to pediatra, który ukończył specjalizację z gastrologii. Rozpoznaje oraz leczy także alergie i nietolerancje pokarmowe, zaburzenia wchłaniania i niski przyrost masy ciała dziecka. Na podstawie wywiadu lekarskiego z rodzicem i dzieckiem (gdy to możliwe), wyników badań, objawów i sposobu żywienia pacjenta, specjalista opracowuje plan leczenia i udziela wskazówek opiekunom.

Kiedy do specjalisty?

Do gastroenterologa dziecięcego warto udać się, gdy u dziecka występują objawy takie jak:

silne, nawracające bóle brzucha,

dolegliwości trawienne (wzdęcia, zgaga),

nudności i wymioty po posiłku, ulewanie u niemowląt,

kilkudniowe zaparcia,

ból, pieczenie w przełyku,

ból podczas wypróżniania się,

krwawienie z odbytu,

zmiany w kale: konsystencji, koloru, pojawienie się krwi, śluzu,

reakcje alergiczne po jedzeniu,

nagła utrata wagi lub trudności z przybieraniem na wadze,

unikanie spożywania konkretnych produktów.

Gastrolog dziecięcy na NFZ

Gastrolog dziecięcy przyjmuje na NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ, internisty lub pediatry. Po wywiadzie medycznym i zbadaniu pacjenta lekarz sam zdecyduje, czy potrzebne są dalsze badania. Zwykle wykonuje się wtedy badanie krwi, moczu, stolca i USG brzucha.

Dla zdrowych brzuszków

Z gastroenterologią dziecięcą łączą się dwa inne problemy: otyłość i niedożywienie. Dziedzina ta wymaga współpracy ze specjalistami różnych dziedzin, w tym z alergologiem, dietetykiem, endokrynologiem, a także chirurgiem dziecięcym. Diagnostyka i leczenie wymagają zastosowania nowoczesnego sprzętu, którego zakup jest celem tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 34. finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla: