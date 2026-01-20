Ból brzucha, problemy z trawieniem – tym m.in. zajmuje się gastroenterologia dziecięca

Małgorzata Koperska
2026-01-20 15:11

Gastroenterologia (gastrologia) dziecięca to dziedzina medycyny skoncentrowana wokół chorób układu pokarmowego m.in. przełyku, żołądka, jelit, a także wątroby i trzustki. Do gastroenterologa dziecięcego najczęściej trafiają dzieci z celiakią, zaparciami, chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelit czy przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (PZW). W Polsce rośnie liczba takich pacjentów.

Gastroenterologia dziecięca

Autor: New Africa/ Shutterstock

Gastroenterolog dziecięcy to pediatra, który ukończył specjalizację z gastrologii. Rozpoznaje oraz leczy także alergie i nietolerancje pokarmowe, zaburzenia wchłaniania i niski przyrost masy ciała dziecka. Na podstawie wywiadu lekarskiego z rodzicem i dzieckiem (gdy to możliwe), wyników badań, objawów i sposobu żywienia pacjenta, specjalista opracowuje plan leczenia i udziela wskazówek opiekunom.

Kiedy do specjalisty?

Do gastroenterologa dziecięcego warto udać się, gdy u dziecka występują objawy takie jak:

  • silne, nawracające bóle brzucha,
  • dolegliwości trawienne (wzdęcia, zgaga),
  • nudności i wymioty po posiłku, ulewanie u niemowląt,
  • kilkudniowe zaparcia,
  • ból, pieczenie w przełyku,
  • ból podczas wypróżniania się,
  • krwawienie z odbytu,
  • zmiany w kale: konsystencji, koloru, pojawienie się krwi, śluzu,
  • reakcje alergiczne po jedzeniu,
  • nagła utrata wagi lub trudności z przybieraniem na wadze,
  • unikanie spożywania konkretnych produktów.

Gastrolog dziecięcy na NFZ

Gastrolog dziecięcy przyjmuje na NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ, internisty lub pediatry. Po wywiadzie medycznym i zbadaniu pacjenta lekarz sam zdecyduje, czy potrzebne są dalsze badania. Zwykle wykonuje się wtedy badanie krwi, moczu, stolca i USG brzucha.

Dla zdrowych brzuszków

Z gastroenterologią dziecięcą łączą się dwa inne problemy: otyłość i niedożywienie. Dziedzina ta wymaga współpracy ze specjalistami różnych dziedzin, w tym z alergologiem, dietetykiem, endokrynologiem, a także chirurgiem dziecięcym. Diagnostyka i leczenie wymagają zastosowania nowoczesnego sprzętu, którego zakup jest celem tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 34. finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla:

  • chirurgii przewodu pokarmowego dla 2-3 najważniejszych ośrodków w kraju. Będzie to m.in. konsola chirurgiczna da Vinci Xi, śródoperacyjny endoskop pediatryczny, mobilny cyfrowy aparat RTG czy nowoczesne stoły operacyjne;
  • gastrologii endoskopowej, m.in. zestaw do endoskopowej ultrasonografii, aparat CT do kolonoskopii wirtualnej;
  • ośrodków prowadzących żywienie pozajelitowe i dojelitowe, w tym pomp do żywienia i sprzętu do endoskopii przewodu pokarmowego. 
