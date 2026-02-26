Pacjenci, lekarze i naukowcy mówią jednym głosem: Chcemy rozszerzenia refundacji systemów CGM

Obecnie systemy ciągłego monitorowania glikemii są dostępne dla wąskiej grupy pacjentów, dlatego Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) dąży do dopuszczenia wszystkich systemów CGM spełniających kryteria do refundacji. Drugą kwestią jest rozszerzenie wskazań do ich stosowania.

Nie luksus, a niezbędny element terapii

Obecnie refundacja CGM dotyczy pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 3 z nieświadomością hipoglikemii oraz pacjentów na intensywnej insulinoterapii, tj. przyjmujących min. 3 dawki insuliny na dobę.

Pacjenci z cukrzycą typu 2, leczeni jednym lub dwoma wstrzyknięciami insuliny, również są narażeni na ryzyko hipoglikemii, dlatego dostęp do nowoczesnych technologii ma w ich przypadku kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa leczenia. Systemy ciągłego monitorowania glukozy (CGM) pozwalają ograniczyć liczbę hospitalizacji i powikłań, a także umożliwiają zdalne przekazywanie wyników lekarzowi oraz konsultacje bez konieczności wizyty w placówce medycznej. Przekłada się to na zmniejszenie kolejek w przychodniach i realne oszczędności dla systemu ochrony zdrowia.

– mówi Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD).

Równocześnie CGM znacząco poprawiają komfort i jakość życia pacjentów – pozwalają na aktywność zawodową i społeczną, eliminują potrzebę częstych nakłuć palców. Z aplikacji mogą korzystać też bliscy chorego, co zwiększa poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Mimo tych korzyści pacjenci z cukrzycą typu 2, stosujący jeden lub dwa wstrzyknięcia insuliny, często pozostają wykluczeni z dostępu do nowoczesnych rozwiązań.

– To nie luksus, lecz przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa pacjenta i jego rodziny – podkreśla Monika Kaczmarek, prezes PSD.

Lepsze efekty leczenia

– Badania potwierdzają, że systemy CGM doskonale się sprawdzają u pacjentów leczonych farmakologicznie, a także u osób w stanie przedcukrzycowym – im udaje się uniknąć zachorowania na cukrzycę typu 2. Pacjent będący na dwóch wstrzyknięciach, mając system CGM, może zmniejszyć dawki przyjmowanej insuliny, a osoby przyjmujące jedną dawkę insuliny – nawet całkowicie z niej zrezygnować. Zmiany są widoczne już po 2-4 tygodniach, pacjent jest bardziej zaangażowany, a z dobrą opieką - żyje dłużej. – mówi Monika Kaczmarek, Prezes PSD. CGM pozwalają pacjentom z cukrzycą lepiej zrozumieć chorobę.

Osoby z cukrzycą mają ciągły wgląd w aktualne poziomy glikemii i ich trendy zmian, co pozwala im na lepsze zrozumienie zależności pomiędzy ich stylem życia, nawykami żywieniowymi, aktywnością fizyczną, stosowaną farmakoterapią a zmianą stężenia glukozy. Widoczne jest większe zaangażowanie osób z cukrzycą w proces leczenia i monitorowania swojej choroby, co przekłada się na zmianę ich stylu życia, normalizację stężenia glukozy, zmniejszenie masy ciała w przypadku cukrzycy typu 2. Ponad 80 proc. osób z cukrzycą typu 2 cierpi na chorobę otyłościową.

– wyjaśnia prof. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD), Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

W oczekiwaniu na refundację

– Nasze środowisko diabetologiczne mówi jednym głosem: chcemy dopuszczenia do refundacji wszystkich systemów CGM, które spełniają kryteria jakości i skuteczności klinicznej, a z drugiej strony - rozszerzenia tej refundacji na wszystkie osoby z cukrzycą, które otrzymują insulinę niezależnie od ilości dawek dobowych. – mówi prof. Małgorzata Myśliwiec, członek zarządu PTD i PTEiDD.

– Cieszymy się, że w grudniu 2025 roku odbyło się spotkanie organizacji pacjenckich z ministerstwem zdrowia, które stworzyło przestrzeń do przedstawienia naszego stanowiska oraz rozpoczęcia merytorycznego dialogu. Tego typu regularna, otwarta rozmowa z resortem zdrowia jest kluczowa dla wypracowania rozwiązań realnie odpowiadających na potrzeby pacjentów. Liczymy, że przyniesie on konkretne decyzje i dobre wiadomości jeszcze w tym roku – dodaje Monika Kaczmarek, prezes PSD.