Szczyt zachorowań na RSV przed nami. To nie jest zwykłe przeziębienie

Przede wszystkim dlatego, że łatwo przenosi się na górne drogi oddechowe, co jest niebezpieczne dla osób z osłabioną odpornością, małych dzieci i osób starszych, zwłaszcza obarczonych innymi schorzeniami.

Znany od lat, ale lekceważony

– Choć „winowajcę” znamy od lat, to dopiero od niedawna wiemy, jak bardzo może on być groźny. Wirus występuje w dwóch podgrupach, A i B, które krążą równolegle w populacji i mogą prowadzić do ciężkiego przebiegu choroby, zwłaszcza u osób z grup ryzyka – wyjaśnia prof. Piotr Rzymski z UM Poznań. – RSV z łatwością toruje sobie drogę do górnych dróg oddechowych, prowadząc do zapalenia płuc, niewydolności sercowo-naczyniowej i innych groźnych powikłań, co wymaga hospitalizacji i zagraża życiu.

Skuteczna ochrona

Żeby uchronić się przed zakażeniami czy złagodzić ich przebieg, jeśli już dojdzie do zakażenia, warto się zaszczepić. O tym, jak bardzo jest to skuteczne, świadczy m.in. przykład Szkocji. Przy wyszczepialności seniorów na poziomie 68 proc. odnotowano 62-proc. spadek hospitalizacji już w pierwszym sezonie funkcjonowania tych szczepień. W Polsce dostępne są obecnie dwie szczepionki przeciwko RSV. Pacjenci powyżej 65. r.ż. mogą otrzymać je bezpłatnie (podobnie kobiety w ciąży, dla ochrony dziecka), dla osób w wieku 60-64 lat są one dostępne z odpłatnością 50 proc.

W ok. 25 proc. przypadków w wyniku zakażeń RSV dochodzi do poważnych, zagrażających życiu powikłań, a wystarczy się zaszczepić, żeby ich uniknąć. I można to zrobić w każdej chwili, przez cały rok, niezależnie od sezonu epidemiologicznego

– mówi dr Michał Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

RSV, grypa czy Covid? Wykonaj test

Aby przekonać się, czy masz RSV czy grypę (która też obecnie panuje), czy może Covid, wykonaj test COMBO. Można go zrobić bez skierowania albo poprosić o skierowanie swojego lekarza. Od wyniku testu będzie zależało dalsze postępowanie.