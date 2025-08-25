Chat GPT czy farmaceuta – kogo częściej pytamy o zdrowie?

Wyniki ogólnopolskiego badania* zrealizowanego na zlecenie firmy Haleon pokazują wyraźnie: farmaceuta wciąż bywa niedocenianym sojusznikiem w dbaniu o zdrowie. Aż 43 proc. respondentów – głównie osoby w wieku 25–44 lata – przed wizytą w aptece woli poszukać informacji w Internecie lub zapytać asystenta AI, zamiast porozmawiać z farmaceutą. Jednocześnie aż 67 proc. Polaków uważa, że warto pytać farmaceutę o radę – ten odsetek rośnie z wiekiem, osiągając 77 proc. w grupie 65–74 lata. To pokazuje, że młodsze osoby, mimo technologicznych możliwości, nie powinny zapominać o kompetentnym źródle wiedzy: farmaceucie - profesjonaliście w zakresie ochrony zdrowia.

– W aptece można porozmawiać z farmaceutą bez wcześniejszego umawiania wizyty – jest obecny na miejscu i gotowy, by pomóc szybciej, niż się spodziewamy. Często to właśnie on pierwszy zauważa objawy, które wymagają dalszej diagnostyki. Warto też pamiętać, że po odpowiednim przygotowaniu ma uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych. Spójrzmy na farmaceutę nie tylko jako na osobę wydającą leki, ale przede wszystkim jako specjalistę w trosce o nasze zdrowie i przedstawiciela zawodu medycznego – mówi Artur Schab, ekspert rynku farmaceutycznego.

Co ciekawe, aż co piąty Polak przyznaje, że są w aptece produkty, które kupuje z poczuciem skrępowania. W grupie wiekowej 18–24 lata odczuwa to aż 50 proc. badanych. W efekcie wielu z nas rezygnuje z zadania pytania, mimo że właśnie rozmowa mogłaby pomóc dobrać odpowiedni produkt czy rozwiać wątpliwości. Często w ogóle nie korzystamy z wiedzy farmaceutów – zamiast tego szukamy informacji na własną rękę w internecie lub pytamy znajomych, którzy nie zawsze mają odpowiednie kwalifikacje, by doradzić w kwestiach zdrowotnych. Tymczasem to właśnie farmaceuta powinien być pierwszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, a chatboty AI powinny pełnić jedynie rolę uzupełniającą, pomagając, np. wymyślić odpowiednie pytania przed wizytą w aptece.

Ekspert na wyciągnięcie ręki – kampania, która zachęca do zadawania pytań

Sercem kampanii „Rozmowy bez recepty” jest cykl rozmów prowadzonych przez dziennikarkę Katarzynę Burzyńską-Sychowicz z Arturem Schabem, ekspertem rynku farmaceutycznego. Ich rozmowy mają jeden cel: zachęcić do większej otwartości wobec farmaceutów - także wtedy, gdy temat wydaje się krępujący. W lekkiej i przystępnej formie duet porusza kwestie, które często spychamy na dalszy plan - jak zdrowie jamy ustnej czy pielęgnacja protez – pokazując, że farmaceuta to nie tylko specjalista od leków, ale także zaufany doradca i realne wsparcie w codziennej trosce o zdrowie.

Kampania ma na celu przełamywanie barier - zarówno tematycznych, jak i mentalnych - oraz przypomnienie, że wizyta w aptece może być początkiem ważnej rozmowy, bez stresu, bez oceniania i bez recepty. Z korzyścią dla pacjenta.

W ramach kampanii przewidziano:

cykl „Rozmowy bez recepty” w stacjach Radio Pogoda i Radio Złote Przeboje,

kampanię w social mediach i online, angażującą influencerów i zachęcającą do odwagi w pytaniu o zdrowie,

występ w „Dzień Dobry TVN”, gdzie kampania zostanie podsumowana.

Do rozmowy w ramach kampanii „Rozmowy bez recepty” dołączyły także znane i lubiane osobowości internetowe – Kamila Kalińczak, Michalina Grzesiak czy Irena Wielocha, które na własnym przykładzie pokazują, że nie ma tematów zbyt krępujących, by o nich rozmawiać – zwłaszcza z osobą, której wiedza i doświadczenie mogą nam pomóc. Zdrowie zaczyna się od rozmowy – dobre pytanie to pierwszy krok do lepszego samopoczucia– Jako marka Corega od lat wspieramy osoby korzystające z protez w codziennej trosce o komfort i zdrowie jamy ustnej. Wiemy jednak, że wokół wielu tematów związanych ze zdrowiem wciąż panuje niepotrzebne tabu. Aż 43 proc. badanych przyznaje, że przed wizytą w aptece szuka informacji zdrowotnych w sieci lub korzysta z AI – często rezygnując z bezpośredniego kontaktu z farmaceutą. Dlatego postanowiliśmy stworzyć kampanię, która w przystępny i odważny sposób pokaże, że rozmowa z ekspertem w aptece to pierwszy krok do zdrowia, lepszego samopoczucia i świadomego dbania o siebie – mówi Agata Czech, dyrektor marketingu Haleon Poland.

Firma Haleon, właściciel marki Corega, przypomina: wciąż istnieją tematy, o których mówi się zbyt rzadko – nie dlatego, że są mniej ważne, ale dlatego, że bywają krępujące. Do takich należy m.in. korzystanie z protez zębowych. A przecież zdrowie jamy ustnej i codzienny komfort osób noszących protezy to kwestie, które zasługują na więcej uwagi i zdecydowanie mniej wstydu.

Dlatego warto rozmawiać – nie tylko z chatbotem, ale przede wszystkim z farmaceutą, który powinien być naszym pierwszym pewnym źródłem kontaktu. Bez recepty – ale z zaufaniem.

*Badanie wykonano w formie ankiety internetowej wspomaganej komputerowo (CAWI) w okresie od 27 do 30 czerwca 2025 r. na próbie 1005 pełnoletnich Polaków. Dobór próby miał charakter losowo-kwotowy. Kwoty zostały nałożone na płeć oraz wiek respondentów.