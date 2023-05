Darmowe leki: czy jest to wyborcza obietnica czy też… niwelowanie biedy?

„Piniędzy nie ma i nie będzie” – stwierdził ongiś jeden z polityków Platformy Obywatelskiej komentując programy społeczne PiS. Rząd Zjednoczonej Prawicy twierdzi, że jest w stanie wygospodarować dodatkowy miliard złotych, by obietnicom stało się zadość. Tyle trzeba na rok plus ponad 800 mln na realizację. Wyborcze „pogramy lekowe” nie są jeszcze sprecyzowane, choć z wyliczeń księgowych w rządzie wynikać może, że są, tylko władza o tym jeszcze nie mówi. Mówi za to (dla agencji Newseria) Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezesująca Naczelnej Rady Aptekarskiej: – Obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce bardzo źle wpływa na osoby starsze, które nie wykupują leków ze względu na ich wysokie ceny.

Z badania przeprowadzonego przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” wynika, że dotyczy to aż 8 na 10 seniorów. Przerwy w terapii powodują u nich zaostrzenie chorób przewlekłych, które często kończy się hospitalizacją. – Dlatego organizacje pacjenckie postulują rozszerzenie dostępu do bezpłatnych leków również dla pacjentów między 70. a 75. rokiem życia. Najnowsze zapowiedzi partii rządzącej, które padły w ramach kampanii wyborczej, idą nawet dalej – przyznaje pani prezes. Ponad 50 podmiotów poparło apel (z marca) Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w sprawie bezpłatnych leków dla osób od 70. roku życia.

Pierwsze badania dotyczące tej sytuacji Koalicja przygotowała w sierpniu 2022 r. Okazało się ponad 80 procent ankietowanych ze względu na konieczność oszczędzania, przynajmniej raz nie wykupiło recepty oraz, że wydatki na leki obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych Podczas debaty (11 maja) „W trosce o polskich seniorów” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna Osób Starszych prezes Koalicji Magdalena Osińska-Kurzywilk przypomniała: – Niemal rok później chcieliśmy sprawdzić, czy sytuacja się zmieniła, czy jest stabilna, choć tak naprawdę mieliśmy sporo sygnałów od naszych koalicjantów, że nie jest dobrze. Już odpowiedź na pierwsze pytanie, czy sytuacja gospodarcza odbija się na codziennym funkcjonowaniu osób starszych, dała nam obraz tego, jak jest, bo odpowiedzi twierdzącej udzieliło ponad 98 proc. respondentów. Zwracali szczególną uwagę na ceny leków (82 proc.), trudności w dostępie do wizyt lekarskich (68 proc.) i świadczeń medycznych (65 proc.).

– Nie może być tak, żeby pacjent wybierał między kosztami utrzymania a lekami. Oczywiście dużo już zostało zrobione, by sytuacja była lepsza, ale powinniśmy dążyć do tego, by żaden polski senior nie miał dylematu, czy kupić leki, które są mu niezbędne, czy jedzenie, czy zapłacić za czynsz, energię czy wodę. Wierzę, że wszyscy interesariusze działają w tym kierunku, by tę kwestię rozwiązać – mówił Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. Wychodzi na to, że główne siły polityczne chcą ten problem rozwiązać, albo przynajmniej obiecują, że to uczynią. Możliwe, że dotarł do nich wspomniany apel Rady Organizacji Pacjentów skierowany do ministra zdrowia w sprawie poszerzenia dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów o młodszą populację, pacjentów 70 plus. PiS wysłuchało i obwieściło, że dostęp do darmowych leków rozszerzył.

