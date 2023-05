i Autor: Polska Misja Medyczna

Dzień Matki

Gdzie są bieda i wojny, to jeden na czterdzieści dziewięć porodów śmiercią kończy się

W tzw. dostatnim świecie, do którego – ktoś może się zdziwić – zalicza się także Polska, przyszłe matki mają zapewnioną taką opiekę medyczną, o którym w tzw. krajach trzeciego świata mogą one tylko pomarzyć. Szczególnie w tych, które są pogrążone od lat w kryzysie humanitarnym. Co trzeci poród w takich stronach świata odbywa się bez asysty personelu medycznego. Tak było w świecie parę wieków wstecz. Tak tu i ówdzie jest jeszcze w XXI wieku.