Kilkanaście osób szczepi się dziennie przeciw COVID-19. Mamy zapłacić za nowe dostawy szczepionek ok. 6 mld zł

Minionej doby badania potwierdziły 10 zakażeń koronawirusem, w tym jedno ponowne. Nie zmarła żadna osoba z COVID-19. Dla porównania: 28 maja raportowano 9 zakażeniach. Wówczas też nikt nie zmarł wskutek COVID-19. W raporcie z 21 maja, informowano o 19 zakażeniach SARS-CoV-2. W tym dniu również nie odnotowano covidowych zgonów. Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 517 389 przypadków. Zmarły w sumie 119 622 osoby z COVID-19. Do końca czerwca w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemią.

W ostatnim raporcie resort zdrowia podał, że w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zgromadzono 25 310 585 dawek, a „zamówienia w trakcie realizacji” opiewają na 675 585 dawek. Wydarzenia z epoki pandemii SARS-CoV-2/COVID-19 wydają się już zapomniane. Przypomnieć więc warto, że pierwsze szczepionki podano w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w poświąteczną niedzielę 27 grudnia 2020 r. o godz. 8:30.Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce była naczelna pielęgiarka Alicja Jakubowska. Po niej zaszczepił się dyrektor medyczny szpitala MSWiA dr Artur Zaczyński. Wówczas pierwsza partia szczepionek przeciw COVID-19 – prawie 10 tys. dawek dotarła do Polski drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Preparat rozdysponowano do 72 szpitali węzłowych w całym kraju. Był to preparat produkcji Pfizer/BioNtech. Od tego historycznego (i zapomnianego) dnia do 10 czerwca 2023 r. w pełnymi dawkami zaszczepiło się 22 648 104 osób.

Żeby zachować skuteczność ochrony przeciwko ciężkiemu przebiegowi COVID-19 trzeba było przyjmować dawki przypominające. 15 kwietnia br. wystawiono e-skierowania na piątą dawkę (pod dwóch pełnych i dwóch przypominających) szczepionki przeciw COVID-19 dla 1,7 mln osób. Mogą z niej skorzystać osoby, które drugą dawkę przypominającą otrzymały w okresie kwiecień–wrzesień 2022 r., są w wieku 60 plus albo mają upośledzoną odporność lub pracują w podmiotach medycznych. Ostatniego boostera, według cytowanego raportu, przyjęło 193 799 osób. Można więc z grubsza uznać, że tyle osób ma zapewnioną obecnie skuteczną (jaką – tu dane według różnych badań są rozbieżne) ochronę przeciwko COVID-19.

Marginalne zainteresowanie szczepieniami przeciwcovidowymi sprawia, że co jakiś czas preparaty będące na stanie magazynów Agencji muszą być utylizowane. Raport podaje, że dotychczas utylizacji poddano 788 420 dawek. Do Polski trafiło, na mocy umowy zawartej przez Komisję Europejską z producentami szczepionek, 107 707 090 dawek. Do punktów szczepień dostarczono 55 974 230 dawek.

Zgodnie z umowami Polska powinna odebrać jeszcze 67 mln dawek, co a kosztować ok. 6 mld zł. Rząd (od roku) nie chce tych dostaw, Pfizer nie zamierza rezygnować z dostaw (i zapłaty). Spór trwa. Nie tylko w Polsce jest nadmiar preparatów przeciwcovidowych. W europejskich magazynach zalegają miliardy dawek szczepionek. Pandemia SARS-CoV-2/COVID-19, której stan Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jakoby odwołała, w światowym postrzeganiu przestała być śmiertelnym zagrożeniem. Jednak nie tak dawno (28 maja) dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł (podczas 76. Światowego Zgromadzenia Zdrowia), że światu to nie koniec pandemicznego zagrożenia. „Koniec COVID-19 jako globalnego problemu dla zdrowia nie oznacza końca COVID-19 jako wciąż istniejącego zagrożenia. Wciąż istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się kolejnego wariantu, który powoduje nowe fale chorób i śmierci, jak również ryzyko wystąpienia innego patogenu o jeszcze bardziej śmiercionośnym potencjale”. Kraje członkowskie WHO zatwierdziły, wyższy o 20 proc. od poprzedniego, budżet. Ustalono, że będzie on wynosił w 2024 r. 6,83 mld USD.