Leki bez recepty tylko z apteki? Niekoniecznie, ale jeśli z kiosku, to tylko w małych dawkach

Od ustalenia definicji zdrowia po ogłoszenie pandemii koronawirusa. Co nieco o WHO

– Samoleczenie w Polsce jest napędzane przez ogromny problem z dostępem do lekarzy – tłumaczy Krzysztof Łanda, lekarz, b. wiceminister zdrowia i jeden z autorów raportu „Pozaapteczny obrót lekami OTC: bezpieczeństwo, prawo, ekonomia i oczekiwania pacjenta”. – Jeżeli mamy czekać tydzień, miesiąc lub nawet kilka lat na niektóre świadczenia zdrowotne, to trudno sobie wyobrazić, że pacjenci w sytuacjach nagłych będą szukali porady lekarza. Są zniechęceni kolejkami i po prostu nie mają wyjścia. Sięgają do internetu, szukają, w co się mogą zaopatrzyć. Padają przy tym często ofiarą reklamy, po czym idą do apteki czy sklepu i próbują sobie sami pomóc…

Udział rynku OTC w całkowitym rynku leków w Polsce wynosi 54 proc. (w Czechach – 26 proc.), przy czym łączna wartość obrotu takimi lekami w aptecznym kanale dystrybucji wyniosła (w 2021 r.) ok. 8,82 mld zł brutto, a w stacjonarnym obrocie poozaaptecznym – 450 mln zł brutto. Te wyroby medyczne są szeroko dostępne i przeznaczone do stosowania w najczęściej występujących dolegliwościach. Można je kupić w aptekach i w sklepach spożywczych. Zawierają one substancje aktywne uznawane za relatywnie bezpieczne, jeśli stosuje się je ściśle według wskazań.

Emeryci WŚCIEKLI na rząd. OSZUKALI NAS! Nie mamy na leki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W UE, gdzie kształtowanie krajowych przepisów dyrektywami jest powszechne, akurat w przypadku określenia miejsca sprzedaży leków państwa członkowskie mają wolność wyboru. W większości jednak od dystrybucji leków (tak receptowych jak i OTC) są apteki, a nie sklepy spożywcze czy monopolowe. Całkowity zakaz obrotu pozaptecznego obowiązuje w 13 państwach UE (m.in. Austrii, Francji i na Słowacji). Tak liberalne przepisy, jak w Polsce w tej materii, obowiązują w Europie jeszcze tylko w Wielkiej Brytanii.

– Możemy mieć lepszy system i zdrowsze społeczeństwo. Nie walczymy z samoleczeniem i nie postulujemy wycofania możliwości sprzedaży leków bez recepty poza aptekami. Chodzi o umożliwienie samoleczenia, gdy jest ono konieczne, ale nie o zastępowanie porady lekarza czy farmaceuty w przypadku przewlekłych stanów chorobowych. Samoleczenie może stanowić szansę na poprawę zdrowia i zmniejszać koszty opieki zdrowotnej, jednak potrzebne są mądre regulacje minimalizujące ryzyka zdrowotne z nim związane – podkreśla dr Łanda.

Zdaniem autorów dokumentu bezpieczeństwo samoleczenia można zwiększyć, a najważniejsze byłby następujące rozwiązania:

• w sklepach ogólnodostępnych sprzedawane będą wyłącznie leki określonych kategorii, związane z pomocą doraźną, czyli leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, antywirusowe, antyhistaminowe, nikotynowa terapia zastępcza, leki na przeziębienie, na ból gardła, na katar, na nadkwasotę żołądka, przeciwgrzybicze, antyseptyki, przeciwbiegunkowe;

• poza aptekami będzie można kupić wyłącznie leki w małych opakowaniach, czyli na dwa dni terapii w maksymalnych dawkach dobowych;

• każdy punkt niebędący apteką, który prowadzi obrót lekami, powinien zgłosić to do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Raportujący uważają, że należałoby wprowadzić zakaz sprzedaży w obrocie pozaaptecznym leków osobom, które nie ukończyły 16. r. życia. Takie ograniczenia są konieczne, dla… zdrowia samoleczących się. – Jeśli w obrocie pozaaptecznym dostępne będą tylko preparaty do „leczenia” doraźnego, w małych opakowaniach, to szansa na to, że pacjent w końcu trafi pod opiekę lekarza czy farmaceuty rośnie – tłumaczy Paweł Bernat, prezes Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki.

Trzeba jednak podkreślić, że o ile obrót lekami OTC np. w sieciach dyskontowych, stanowi niewielką część przychodów, o tyle jest to istotne ich źródło w aptekach. Respondenci badań przytaczanych w raporcie decydujący się na zakup leków w innym miejscu niż apteka, najczęściej wybierają supermarkety – ok. 80 proc., stacje benzynowe – 27 proc., zakup leków przez internet – ok. 17,5 proc. oraz kioski – ok. 10 proc.

🟦 RAPORT | Dlaczego poza aptekami leki powinny być sprzedawane w małych opakowaniach? ▪️szczegóły: https://t.co/SNMPodNawC@KrzysztofLanda @FundacjaWHC pic.twitter.com/Mqx7AcO71m— Leki Tylko z Apteki (@Tylkozapteki) April 11, 2023