Wczesna diagnoza wydłuża życie

Pacjenci apelują o wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej

W niedzielę 24 września br. Obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Hipercholesterolemii Rodzinnej. Co wiemy o tej chorobie? Jest ona powodowana przez mutacje genetyczne, które skutkują podwyższonym poziomem tzw. złego cholesterolu (frakcji LDL) już od najmłodszych lat. To z klei przyczynia się do szybszego rozwoju miażdżycy, a w efekcie do większego ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.

zwiększaniu świadomości społeczeństwa i pracowników służb medycznych na temat choroby i wynikających z niej zagrożeń,

regularnym edukowaniu środowiska w zakresie nowych wytycznych dotyczących choroby,

budowaniu potencjału pracowników służby zdrowia i wzmacnianiu pozycji pacjentów, aby jak najlepiej mogli wspierać osoby i rodziny z hipercholesterolemią rodzinną, a także w wymianie doświadczeń między państwami wdrażającymi strategię 7 postulatów.