Rozwój Kliniki Kardiologii Szpitala Medicover w Warszawie dzięki wsparciu z KPO

Autor: Medicover/ Materiały prasowe

W dniu 5 stycznia 2026 r. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Kliniki Kardiologii pod kątem Ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej”. Projekt realizowany jest w ramach Inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” i został dofinansowany kwotą 9 592 058,22 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w szczególności w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK), której uczestnikiem jest placówka. Projekt stanowi element działań związanych z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia oraz zwiększeniem możliwości realizacji świadczeń medycznych.

Zakres inwestycji obejmuje zakup 19 nowych urządzeń i elementów wyposażenia medycznego oraz wymianę 15 dotychczas użytkowanych urządzeń. Modernizacja dotyczy oddziału kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pracowni elektrofizjologii oraz poradni kardiologicznej. Działania obejmują również wdrożenie oprogramowania wspierającego prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz procesy diagnostyczne i terapeutyczne.

Klinika Kardiologii Szpitala Medicover prowadzi działalność całodobową, w tym udziela świadczeń w trybie ostrodyżurowym. W jej strukturze funkcjonują m.in. pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego przeznaczony dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru.

Autor: Medicover/ Materiały prasowe

Działalność jednostki obejmuje diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, w tym zaburzeń rytmu serca, choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia sercowego oraz niewydolności krążenia. W ramach infrastruktury realizowane są procedury diagnostyczne i zabiegowe właściwe dla kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii, a także badania obrazowe, w tym echokardiograficzne oraz tomografii komputerowej serca.

Świadczenia realizowane są w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia oraz w innych formach organizacyjnych. Jednostka współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala, co umożliwia realizację procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Kierownikiem Kliniki Kardiologii jest prof. dr hab. n. med. Paweł Derejko. W skład zespołu wchodzą lekarze posiadający specjalizacje w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, a także personel pielęgniarski oraz inni pracownicy medyczni. Jednostka uczestniczy w działalności dydaktycznej oraz w realizacji projektów naukowych.

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2026 r. i stanowi element działań modernizacyjnych w ochronie zdrowia współfinansowanych ze środków europejskich.

Materiał informacyjny. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.