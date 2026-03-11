Serce wysyła sygnały, których nie słyszymy. Lekarze mówią wprost: mierz ciśnienie tętnicze

Choroba, która rozwija się po cichu

Choroby układu sercowo-naczyniowego od wielu lat pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. W centrum tego problemu znajduje się nadciśnienie tętnicze – występujące powszechnie, dobrze poznane przez medycynę i możliwe do skutecznego leczenia, a mimo to wciąż niedostatecznie kontrolowane.

Szacuje się, że z podwyższonym ciśnieniem tętniczym zmaga się około 11 milionów dorosłych Polaków. Oznacza to, że problem dotyczy ogromnej części społeczeństwa - niemal co trzeciej osoby dorosłej. Co więcej, wiele z tych osób nie ma świadomości swojej choroby.

Nadciśnienie przez długi czas może bowiem nie powodować żadnych odczuwalnych objawów. Pacjent czuje się dobrze, funkcjonuje normalnie, pracuje, realizuje codzienne obowiązki i nie ma powodów, aby podejrzewać chorobę.

To właśnie dlatego nadciśnienie tętnicze tak długo pozostaje niewykryte. Nie boli, nie alarmuje, nie zmusza do wizyty u lekarza. Jednocześnie przez lata stopniowo uszkadza naczynia krwionośne i serce oraz inne narządy.

Od nadciśnienia zaczyna się wiele chorób serca

Współczesna kardiologia coraz częściej opisuje rozwój chorób układu krążenia jako tzw. kontinuum sercowo-naczyniowe - proces, w którym kolejne schorzenia pojawiają się stopniowo i są ze sobą ściśle powiązane.

W wielu przypadkach pierwszym etapem tego procesu jest właśnie nadciśnienie tętnicze.

Podwyższone ciśnienie powoduje nadmierne obciążenie ścian naczyń krwionośnych. Z czasem prowadzi to do ich uszkodzeń, przyspiesza rozwój miażdżycy i zaburza prawidłową pracę serca. Mięsień sercowy musi pracować coraz intensywniej, aby utrzymać odpowiedni przepływ krwi w organizmie.

Jeśli proces ten trwa przez lata, może doprowadzić do choroby wieńcowej, przerostu mięśnia sercowego, niewydolności serca czy poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych - zawału serca lub udaru mózgu.

Dlatego lekarze podkreślają, że najskuteczniejszą strategią walki z chorobami układu krążenia jest zatrzymanie tego procesu jak najwcześniej - zanim pojawią się pierwsze dramatyczne konsekwencje zdrowotne.

Paradoks nadciśnienia tętniczego: łatwo je wykryć, a jednak często pozostaje niezdiagnozowane

Jednym z największych paradoksów nadciśnienia jest to, że jego rozpoznanie należy do najprostszych w medycynie.

Do diagnozy wystarczy pomiar ciśnienia tętniczego - badanie szybkie, bezbolesne i dostępne praktycznie wszędzie. Można je wykonać w gabinecie lekarskim, w aptece, podczas badań profilaktycznych, a także w zaciszu własnego domu przy użyciu certyfikowanego ciśnieniomierza.

Mimo to wiele osób wciąż wykonuje takie pomiary zbyt rzadko. Brak objawów sprawia, że potrzeba kontrolowania ciśnienia często jest bagatelizowana.

Tymczasem eksperci wskazują, że u większości pacjentów celem leczenia jest obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej wartości 130/80 mmHg. Osiągnięcie takiego poziomu znacząco zmniejsza ryzyko najgroźniejszych powikłań sercowo-naczyniowych.

Choć współczesna medycyna dysponuje skutecznymi metodami leczenia nadciśnienia tętniczego, w Polsce prawidłową kontrolę ciśnienia osiąga jedynie około 23–33 procent pacjentów.

Dlaczego tak wielu pacjentów lekceważy nadciśnienie?

Lekarze wskazują, że problem nie wynika z braku wiedzy medycznej czy dostępności leków. Współczesna kardiologia dysponuje skutecznymi terapiami, które pozwalają dobrze kontrolować nadciśnienie tętnicze.

Wyzwaniem okazują się natomiast czynniki psychologiczne i społeczne. Wielu pacjentów przestaje regularnie mierzyć ciśnienie, gdy tylko poczuje się lepiej. Zdarza się również, że leki są przyjmowane nieregularnie lub przerywane bez konsultacji z lekarzem.

Istotnym problemem jest także brak świadomości, jak poważne konsekwencje może mieć nieleczone nadciśnienie. Ponieważ choroba przez długi czas nie powoduje dolegliwości, pacjentom trudno jest traktować ją jako realne zagrożenie.

Dlatego tak ważna jest edukacja zdrowotna oraz budowanie motywacji do systematycznej kontroli ciśnienia i przestrzegania zaleceń lekarskich (adherence).

Profilaktyka kardiologiczna zaczyna się od codziennych decyzji

Profilaktyka chorób układu krążenia nie polega wyłącznie na leczeniu farmakologicznym. W ogromnym stopniu opiera się na modyfikacji stylu życia i codziennych wyborach prozdrowotnych.

Regularna aktywność fizyczna, zbilansowana dieta, utrzymanie prawidłowej masy ciała, ograniczenie spożycia soli czy rezygnacja z palenia tytoniu mają ogromny wpływ na zdrowie serca.

Równie ważne są regularne badania profilaktyczne - kontrola poziomu cholesterolu, glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

To właśnie te proste działania pozwalają wcześnie wykrywać nieprawidłowości i zapobiegać rozwojowi poważnych chorób.

Domowy pomiar ciśnienia tętniczego - prosty nawyk, który może uratować zdrowie

Eksperci coraz częściej podkreślają znaczenie domowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Dzięki nowoczesnym ciśnieniomierzom pacjenci mogą w prosty sposób kontrolować swoje parametry zdrowotne bez wychodzenia z domu.

Regularne pomiary pozwalają lepiej monitorować przebieg choroby, a także ocenić skuteczność leczenia. W wielu przypadkach są również ważnym wsparciem dla lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Wystarczy kilka minut dziennie, aby sprawdzić jeden z najważniejszych parametrów zdrowotnych organizmu.

i Autor: Servier/ Materiały prasowe

Servier dla Serca - ponad dwie dekady edukacji zdrowotnej

Od ponad dwudziestu lat jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w Polsce poświęconych profilaktyce chorób serca jest ogólnopolska kampania Servier dla Serca.

Program realizowany jest nieprzerwanie od 2003 roku i przez ten czas stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów edukacji zdrowotnej w obszarze kardiologii.

W 2026 roku rozpoczęła się XXII edycja kampanii, której towarzyszy hasło „Misja Życia”. Tegoroczna odsłona koncentruje się szczególnie na problemie nadciśnienia tętniczego oraz niskiej adherencji terapeutycznej w leczeniu chorób układu krążenia.

„Misja Życia” - gdy zdrowie staje się częścią naszych planów

Hasło tegorocznej kampanii odwołuje się do ważnej prawdy psychologicznej: ludzie rzadko zmieniają swoje zachowania zdrowotne wyłącznie pod wpływem statystyk czy zaleceń medycznych.

Najsilniejszą motywacją jest świadomość tego, co dzięki zdrowiu chcemy zachować w swoim życiu.

Dlatego organizatorzy kampanii podkreślają, że cele terapeutyczne lekarza - takie jak utrzymanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego - powinny być powiązane z osobistymi celami pacjenta.

Dla jednych będzie to możliwość aktywnego życia, dla innych czas spędzony z rodziną, obserwowanie dorastania dzieci lub wnuków, realizowanie pasji czy podróży.

Kontrola ciśnienia tętniczego przestaje wtedy być abstrakcyjnym medycznym zaleceniem, a staje się realnym narzędziem ochrony przyszłości.

Edukacja, badania i nowe działania profilaktyczne

XXII edycja Servier dla Serca obejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do pacjentów w całej Polsce.

Jednym z elementów programu jest Wirtualna Kardiologiczna Poradnia Servier, która umożliwia wykonanie bezpłatnych badań przesiewowych oraz skorzystanie z telekonsultacji kardiologicznych.

Kampanii towarzyszą również działania edukacyjne w internecie i mediach społecznościowych, współpraca z przedstawicielami świata nauki, sportu i kultury oraz materiały edukacyjne pomagające pacjentom lepiej zrozumieć znaczenie profilaktyki chorób serca.

Jednym z nich jest „Książka Celów Życiowych i Zdrowotnych” - materiał, który zachęca do refleksji nad własnymi planami i pokazuje, w jaki sposób troska o zdrowie pozwala je realizować.

Jedno proste badanie może zmienić bardzo wiele

Regularny pomiar ciśnienia tętniczego jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi profilaktyki zdrowotnej.

Wystarczy kilka minut, aby sprawdzić parametr, który może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia i przyszłości. Wczesne wykrycie nadciśnienia pozwala rozpocząć leczenie, zmienić styl życia i znacząco zmniejszyć ryzyko najpoważniejszych chorób układu krążenia.

Lekarze zachęcają więc, aby traktować pomiar ciśnienia tętniczego tak samo naturalnie jak inne podstawowe działania profilaktyczne.

Bo troska o serce nie jest jedynie kwestią medycyny. To przede wszystkim troska o przyszłość - o możliwość realizowania planów, bycia blisko z najbliższymi i cieszenia się życiem przez długie lata.

>> POBIERZ PORADNIK << https://dbajoserce.pl/misja-zycia/Ksiazka-Celow-Twoja-Misja-Zycia.pdf