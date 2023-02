Utrwalanie manicure lampami UV wzmacnia lakier i niszczy DNA. A to krok w stronę raka

Ucz się polskiego lekarzu ukraiński, ucz, bo to do twojej przyszłości jest klucz

Naukowcy z San Diego wzięli po lupę ten sprzęt emitujący światło ultrafioletowe (UV) i odkryli, że ich stosowanie prowadzi do śmierci komórek i rakotwórczych mutacji w komórkach ludzkich. W materiale raportującym stwierdzają, że takie lampy (używane do utwardzania lakierów żelowych) wykorzystują spektrum światła UV (340-395 nanometra), które mieści się w zakresie widma UV wykorzystywanego w solariach (280-400 nm). Badania jednoznacznie wykazały, że opalanie się w solariach jest ryzykowne, bo może skończyć się nowotworem skóry. jest rakotwórcze.

– My, onkolodzy, niestrudzenie przypominamy, że skórę należy chronić przed promieniowaniem słonecznym, a także przed sztucznymi źródłami UV, m.in. solariami. Na pewno bezpieczniej jest stosować lakiery, które schną naturalnie lub jedynie pod wpływem wiatraczka. Osoby, które decydują się na wykorzystywanie promieniowania UV do utwardzania lakieru muszą mieć świadomość zagrożenia onkologicznego, jakie może się z tym wiązać. Nie znamy obecnie wielkości tego ryzyka, a liczba badań klinicznych na ten temat jest mała. W metaanalizie z 2022 r. nowotwory złośliwe skóry dłoni wystąpiły u około 3 proc. kobiet stosujących regularnie lakier do paznokci utwardzany z pomocą UV. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na użycie takiej lampy, to niech to będzie sporadyczne zastosowanie połączone z maksymalnym zabezpieczeniem skóry dłoni kremem z filtrem osłabiającym UV – radzi dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, redaktor naczelny pisma „Nowotwory”, b. prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, ekspert Akademii Czerniaka.

Pielęgnacja skóry po opalaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Trzeba również dodać, że jest to nowo zidentyfikowane zagrożenie dla zdrowia człowieka. Czas od zastosowania promieniowania UV a ewentualnym rozwojem nowotworów złośliwych skóry w tej okolicy, nie tylko czerniaka, może być dość długi i wymagane są dłuższe obserwacje dla oceny długotrwałego ryzyka. Dlatego zadaniem specjalistów współpracujących w ramach Akademii Czerniaka jest informowanie o istniejącym dla naszego zdrowia ryzyku, związanym z nadmiernym czy bardzo intensywnym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, co ma udowodniony związek z rozwojem czerniaka, który nadal pozostaje zagrożeniem dla naszego życia – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Jest wiele nowotworów skóry powstałych najczęściej wskutek zbyt długiej emisji promieniowania UV. Najbardziej powszechne raki skóry to rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy oraz czerniak, który jest z nich najniebezpieczniejszy. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3-4 tys. na czerniaka, szczególnie groźnego nowotworu zachorowań. Czas przeżycia pacjenta chorego na czerniaka w stadium z przerzutami wynosi ponad 12 miesięcy. Jeżeli rak skóry, w tym i czerniak, zostanie rozpoznany we wczesnym etapie rozwoju, szanse na całkowite wyleczenie są duże.