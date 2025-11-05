2-letni chłopiec w śpiączce po poparzeniu wrzątkiem. Rodzice pod lupą policji

Co dzieje się z poparzonym dwulatkiem? Stan zdrowia i działania medyczne

Do zielonogórskiego szpitala trafił w środę (5 listopada) rano 2-letni chłopiec. Maluch został poparzony wrzątkiem. W chwili wypadku chłopiec przebywał pod opieką rodziców. Policja sprawdza teraz czy był to nieszczęśliwy wypadek.

2-latkiem zajmują się teraz lekarze. - Dziecko przebywa w tej chwili w naszym szpitalu na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Jest utrzymywane w stanie śpiączki farmakologicznej, zaintubowane. Wdrożone zostały działania głównie przeciwbólowe - mówi w rozmowie z Radiem Eska Sylwia Malcher – Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. Stan chłopca jest ciężki, ale stabilny.

Rodzice pod lupą policji. Czy doszło do zaniedbania?

Śledztwo ma na celu odpowiedzenie na pytanie, w jaki sposób doszło do wypadku i czy rodzice dopełnili wszelkich obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa swojemu dziecku. Przypadki poparzeń u dzieci często są wynikiem nieuwagi, ale zdarzają się również sytuacje, w których można mówić o poważnych zaniedbaniach. W zależności od ustaleń, konsekwencje dla opiekunów mogą być bardzo poważne, od odpowiedzialności karnej po odebranie praw rodzicielskich.