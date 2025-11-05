2-letni chłopiec w śpiączce po poparzeniu wrzątkiem. Rodzice pod lupą policji

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Radio Eska
2025-11-05 12:20

Koszmar w Zielonej Górze. W środę (5 listopada) rano do szpitala trafiło 2-letnie dziecko poparzone wrzątkiem. Maluch przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii, jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Lekarze określają stan 2-latka jako ciężki, ale stabilny.

Ambulans

i

Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia
Super Express Google News

Co dzieje się z poparzonym dwulatkiem? Stan zdrowia i działania medyczne

Do zielonogórskiego szpitala trafił w środę (5 listopada) rano 2-letni chłopiec. Maluch został poparzony wrzątkiem. W chwili wypadku chłopiec przebywał pod opieką rodziców. Policja sprawdza teraz czy był to nieszczęśliwy wypadek.

2-latkiem zajmują się teraz lekarze. - Dziecko przebywa w tej chwili w naszym szpitalu na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Jest utrzymywane w stanie śpiączki farmakologicznej, zaintubowane. Wdrożone zostały działania głównie przeciwbólowe - mówi w rozmowie z Radiem Eska Sylwia Malcher – Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. Stan chłopca jest ciężki, ale stabilny.

Rodzice pod lupą policji. Czy doszło do zaniedbania?

Śledztwo ma na celu odpowiedzenie na pytanie, w jaki sposób doszło do wypadku i czy rodzice dopełnili wszelkich obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa swojemu dziecku. Przypadki poparzeń u dzieci często są wynikiem nieuwagi, ale zdarzają się również sytuacje, w których można mówić o poważnych zaniedbaniach. W zależności od ustaleń, konsekwencje dla opiekunów mogą być bardzo poważne, od odpowiedzialności karnej po odebranie praw rodzicielskich.

CZYTAJ TEŻ: Skandal w przedszkolu! Dzieciom pokazywano skóry martwych zwierząt

Polecany artykuł:

9-latek z udarem mózgu. Lekarze z Zielonej Góry uratowali mu życie
12-latek potrącony na pasach. Kierowca odjechał
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
POLICJA
DZIECKO
ZIELONA GÓRA