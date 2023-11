Autobus potrącił mężczyznę. Świadkowie mówią, co działo się chwilę przed tragedią

Do wypadku w Zielonej Górze doszło po godz. 17.00. Kierujący autobusem jechał ulicą Łużycką w kierunku ronda Jana Pawła II. Przed przejściemdla pieszych potrącił mężczyznę. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Pierwsi dojechali zielonogórscy strażacy oraz policjanci. Po chwili dotarła karetka pogotowia ratunkowego.

Jak mówią nam świadkowie, mężczyzna przebiegał przez jezdnię za przejściem dla pieszych. Wbiegł prosto pod jadący autobus. Potrącenie było bardzo mocne. – Leżał nieprzytomny. Mężczyzna był reanimowany. Potem został zabrany do karetki i pojechał do szpitala – mówią nam świadkowie.Na miejscu wypadku pracują zielonogórscy policjanci. – Trwa ustalanie przyczyny oraz okoliczności w jakich doszło do potrącenia – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze.