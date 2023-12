i Autor: KMP Zielona Góra Pobił mężczyznę na dyskotece. 47-latek w ciężkim stanie, krewki 28-latek w areszcie

Ile mu grozi?

Piotr Jędzura

Zielonogórscy kryminalni zatrzymali 28-latka, który pobił mężczyznę na dyskotece w Zielonej Górze. 47-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło na początku grudnia. Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na wystąpienia przez prokuratora z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Zatrzymany trafił na trzy miesiące do aresztu.