Malutki Ignaś w jednej sekundzie stracił całą rodzinę. Serce pęka na pół. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla chłopca

Tragiczny wypadek pod Żarami. Zginęła trzyosobowa rodzina z Zielonej Góry

Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. We wtorek, 13 grudnia po godz. 14 rozegrał się prawdziwy dramat. Trzyosobowa rodzina z Zielonej Góry jechała kią sportage droga krajową nr 27. Na 28. kilometrze trasy, między Bieniowem a Żarami, ich osobówka zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu, z nieznanych na razie przyczyn, gdzie zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym marki Volvo.

Jadący kią: 39-letnia kobieta, 42-letni mężczyzna i ich 2-letnia córeczka zginęli na miejscu. 51-latek z województwa wielkopolskiego, który prowadził ciężarówkę, nie odniósł żadnych obrażeń.

- Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego wypadku pod nadzorem prokuratury - mówi nadkomisarz Aneta Berestecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Cała Zielona Góra płacze po ofiarach wypadku pod Żarami. Tomasz był znanym kibicem koszykarskiej drużyny Zastal Zielona Góra, natomiast Iza cenioną urzędniczką. - Była zawsze uśmiechnięta, empatyczna, pomocna. Wrażliwa na krzywdę innych, angażowała się w wiele akcji charytatywnych - tak o kobiecie piszą koleżanki i koledzy z pracy.

Ignaś, 7-letni syn Tomasza i Izy został całkiem sam. W wypadku zginęła także jego 2-letnia siostra, Kaja. - W związku z zaistniałą sytuacją chcielibyśmy ze wszystkich sił pomóc Ignasiowi, żeby wiedział, że przyjaciele i koszykarska brać są z nim. Tomek, tata Ignasia pomagał wszystkim na każdym kroku organizując akcje charytatywne, nie pozostawiając bez pomocy innych – można napisać, że pomoc innym, to było Tomka drugie imię. Prosimy całą koszykarską rodzinę, przyjaciół, znajomych o pomoc temu małemu człowiekowi, aby wiedział, że w obliczu tak ogromnej tragedii ma nas - czytamy na stronie zrzutka.pl.

Dodatkowo na stronie Enea Zastal BC Zielona Góra pojawił się pomysł kupna prezentów dla chłopca. - Postanowiliśmy stworzyć akcję, w której organizujemy zbiórkę prezentów świątecznych dla małego Ignasia. Ze swojej strony podarujemy podpisaną piłkę oraz klubowe gadżety. Każdego kto zechce dołączyć do naszej akcji do przynoszenia podarunków do naszego Sklepu Kibica (ul. Cyryla i Metodego 10) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16. Można je także przynieść do punktu akredytacyjnego w hali CRS podczas turnieju ENBL, który odbywać się będzie w dniach 20-22 grudnia - czytamy w zamieszczonym poście.

