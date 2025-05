Polacy mówią "stop". Niemcy zaskoczeni

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 maja. Jak informuje „Der Spiegel”, polska straż graniczna zatrzymała próbę odesłania dwóch młodych Afgańczyków w wieku 20 i 23 lat, mimo że – jak twierdziła niemiecka policja federalna – nielegalnie przekroczyli granicę w rejonie Gubina (woj. lubuskie) i Guben (Brandenburgia). Funkcjonariusze zatrzymali cudzoziemców w pobliżu mostu kolejowego prowadzącego do Polski. Mężczyźni nie posiadali ważnych dokumentów, ale zadeklarowali chęć złożenia wniosku o azyl w Niemczech.

Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Prezydium Policji Federalnej, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mogą zostać natychmiast odesłane do bezpiecznego kraju trzeciego, w tym przypadku do Polski. Jednak polskie władze pisemnie odrzuciły prośbę o przyjęcie z powrotem Afgańczyków, powołując się na rozporządzenie dublińskie. Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, zgodnie z tym rozporządzeniem, kraj, w którym pierwszy raz złożono wniosek o azyl, musi zbadać, czy ma go rozpatrywać samodzielnie, czy przekazać do innego państwa UE. Na taką decyzję ma 6 miesięcy.

Ostatecznie, zamiast wrócić do Polski, zostali przewiezieni do ośrodka pierwszego przyjęcia w miejscowości Eisenhüttenstadt.

Decyzja Polski okazała się nie tylko dużym zaskoczeniem, ale też prawdziwym ciosem dla strategii niemieckiego rządu, która zakłada odsyłanie azylantów przybywających także z krajów sąsiednich UE. Już wcześniej premier Donald Tusk dał do zrozumienia, co myśli o nowej niemieckiej polityce zatrzymywania migrantów na granicy, podczas wizyty kanclerza Friedricha Merza w Warszawie.

Ostra krytyka ze strony Niemiec

Zachowanie polskiej strony spotkało się z ostrą krytyką, m.in. ze strony szefa niemieckiego Związku Zawodowego Policji Federalnej.

- Ponieważ Polska była najwyraźniej pierwszym krajem wjazdu dla tych Afgańczyków, to właśnie ona jest bezsprzecznie odpowiedzialna za procedurę azylową – powiedział Heiko Teggatz w rozmowie z dziennikiem "Bild". Zasugerował również, że niemieccy policjanci mogliby stanąć bezpośrednio na linii granicznej, aby zapobiec takim sytuacjom. Zauważył jednak, że mogłoby to spowodować poważne korki i opóźnienia na przejściach granicznych.

Wzmożone kontrole utrudniają ruch graniczny

Przypomnijmy, Niemcy zapowiedzieli od 7 maja wzmożenie kontroli na granicy i zwiększenie liczby zawracanych migrantów. Jak donosił "Bild am Sonntag", do obecnych 11 tysięcy funkcjonariuszy policji federalnej, którzy prowadzą kontrole na granicach Niemiec, w najbliższym czasie mają dołączyć kolejni policjanci.

Niemcy wprowadzili kontrole na granicy z Polską jesienią 2023 roku. Początkowo były to wyrywkowe kontrole prowadzone przez patrole mobilne. Obecnie widok niemieckich funkcjonariuszy na przejściach granicznych jest codziennością.

Kontrole na granicach stanowią duże utrudnienie dla osób wyjeżdżających z Polski. Przed przejściami granicznymi często tworzą się duże kolejki samochodów, a sama podróż znacznie się wydłuża. Utrudniony jest także mały ruch graniczny. Wyjazd na zakupy czy dojazd do pracy po drugiej stronie granicy często wydłuża się o kilka godzin, co bardzo denerwuje mieszkańców pogranicza. Z powodu wzmożonych kontroli na granicy cierpią też przedsiębiorcy, tracąc czas i pieniądze.

