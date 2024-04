Groźny wypadek podczas pościgu! Zapalił się samochód, są ranni!

Kandydaci z Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Miasta Zielona Góra. Lista nazwisk

Pościg na A2. Droga zablokowana po wypadku

Wszystko wydarzyło się we wtorek (2 kwietnia) około godz. 15:40. Na autostradzie A2 na wysokości Rzepina trwał pościg straży granicznej za uciekającym samochodem. Wtedy, przed Punktem Poboru Opłat Tarnawa, doszło do zderzenia dwóch samochodów. – To był pościg prowadzony przez Straż Graniczną – mówi mł. asp Klaudia Biernacka, rzeczniczka policji w Sulęcinie. Na miejsce wypadku dojechały wozy straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego oraz policja. Wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Mamy informację o dwóch rannych osobach – mówi mł. asp. Biernacka. Jedna z rannych osób została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Po wypadku autostrada A2 w kierunku Poznania została zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Wiemy już, że do kontroli straży granicznej nie zatrzymał się peugeot na francuskich numerach rejestracyjnych. Zaczął z duża prędkością uciekać. – Podczas ucieczki przed Punktem Poboru opłat Tarnawa nie wyhamował i uderzył w tył audi – mówi por. Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Po uderzeniu w audi peugeot zapalił się.

W aucie były cztery osoby. – Dwie ranne zostały zabrane do szpitala – mówi por. Biskupik. Kierowca peugeota został zatrzymany. Uciekinierem okazał się Francuz. Peugeot widnieje w bazie danych jako skradziony we Francji. Służby sprawdzą czy uciekinier był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Damian nie dojechał na święta i już nigdy nie przytuli dzieci. Prezes klubu piłkarskiego zginął w wypadku