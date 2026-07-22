Legendarne nagranie z Lipinek Łużyckich, czyli "styrta się pali"

Wszystko wzięło swój początek od prawdziwego zgłoszenia, kiedy to starsza kobieta z Lipinek Łużyckich wybrała numer alarmowy, by zgłosić pożar sterty siana. Niefortunna rozmowa z dyspozytorem obfitowała w nieporozumienia, a plik dźwiękowy wkrótce wyciekł do sieci, stając się absolutnym hitem. Na jego podstawie tworzono niezliczone memy oraz muzyczne przeróbki, zaś zabawne cytaty na stałe wpisały się w potoczną polszczyznę.

Okazało się jednak, że tło tej historii jest niezwykle bolesne dla samej zgłaszającej. Autorka słynnego telefonu zmagała się z problemami ze słuchem i chorobami, a wyciek jej danych oraz samego nagrania sprawił, że przez lata spotykały ją liczne upokorzenia. Finałem tej sprawy był proces, który zakończył się oficjalnymi przeprosinami i wypłatą odszkodowania. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: "Styrta się pali". Jadwiga stała się pośmiewiskiem, przepraszał ją komendant policji. "Mama co noc płakała"

Lipinki Łużyckie obecnie. Czym charakteryzuje się wieś z nagrania?

Słynna miejscowość znajduje się na terenie powiatu żarskiego, w województwie lubuskim, kilkanaście kilometrów od samych Żar. To wyjątkowo cicha i spokojna wieś, a odwiedzając ją, trudno uwierzyć, że narodził się tu jeden z największych internetowych mitów.

Krajobraz wsi tworzą przede wszystkim budynki jednorodzinne oraz zabudowania gospodarcze. Wokół rozciągają się malownicze tereny rolnicze i lasy, niezwykle charakterystyczne dla zachodnich krańców regionu lubuskiego. Mieszkańcy cieszą się tam spokojem, a sama osada wciąż pielęgnuje swój sielski klimat.

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Lipinki Łużycie [ZDJĘCIA WSI]

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Lipinki Łużyckie - to coś więcej niż internetowe hity

Mimo że internautom Lipinki Łużyckie przywodzą na myśl głównie kultowy już dialog z dyspozytorem, wieś posiada bardzo bogatą przeszłość, sięgającą czasów średniowiecza. Do dziś można tam podziwiać interesujące obiekty historyczne.

Szczególną uwagę zwraca XIV-wieczny kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego. Oprócz tego na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy dwór wraz z pałacem oraz urokliwy park, stanowiące pamiątkę po okresie, w którym te ziemie znajdowały się w posiadaniu szlachty.