Walentynki 2023. Święto zakochanych trafiło na grafikę w Google Doodle

Nie mogło być inaczej - walentynki 2023 trafiły na grafikę Google Doodle. Z okazji święta 14 lutego widzimy na niej krople deszczu, z których dwie "ożywają" i łączą się w kształt przypominająca serce. Dzień św. Walentego, patrona zakochanych, jest obchodzony w wybranych krajach Europy już od średniowiecza, ale do świadomości Polaków przebił się dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Dzisiaj święto zakochanych ma charakter powszechny, choć jest jednocześnie krytykowane za swoje rozbuchanie i komercjalizację, które przysłaniają prawdziwą ideę walentynek, jaka powstała wiele lat temu. Mimo to 14 lutego zdążył już chyba na stałe trafić do kalendarza Polaków, co widać zwłaszcza po młodszych grupach wiekowych. Nie inaczej będą pewnie wyglądać walentynki 2023, zwłaszcza że sami możemy zdecydować, jak celebrować dzień zakochanych, nie ulegając przy tym towarzyszącemu konsumpcjonizmowi.

