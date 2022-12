Wybuch paczki wstrząsnął sąsiadami! Odbiorcą miał być młodziutki sąsiad z koszmarną opinią?

Tomek, Iza i 2-letnia Kaja są już w niebie. On był zagorzałym kibicem, ona oddaną urzędniczką. Zginęli w wypadku pod Żarami

Mama i dwójka dzieci, to przypadkowe ofiary wybuchu?

Mieszkańcy Siecieborzyc w powiecie żagańskim nie mogą wyjść z szoku. W poniedziałek nad ranem, ktoś dostarczył paczkę pod drzwi rodziny. Ta wybuchła w środku, ranna została 31-letnia kobieta i dwoje jej dzieci. Zaledwie 3-letni synek i 7-letnia córka. Wszyscy trafili do szpitala w Zielonej Górze.

Teraz na jaw wychodzą szokujące szczegóły dotyczące tego koszmarnego zdarzenia. To nie rodzina, która ucierpiała w eksplozji, miała być odbiorcą paczki z ładunkiem wybuchowym. Mieszkańcy Siecieborzyc są pewni, że przesyłka miała trafić do 20-letniego mężczyzny, sąsiada - mieszkańca tego samego budynku.

- On nie ma najlepszej opinii. Mówi się, że zadawał się ze złym towarzystwem i że poznał ludzi handlujących narkotykami - usłyszeliśmy od jednego z mieszkańców.

- Zapewne to on miał otworzyć paczkę. Czy ktoś chciał się go pozbyć, czy tylko nastraszyć? Trudno powiedzieć - zastanawiają się mieszkańcy.

Policja na razie nie potwierdza takich doniesień. - Wciąż pracujemy i ustalamy wszelkie okoliczności tej sprawy. Na razie więcej nie możemy zdradzić - powiedział nam Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.