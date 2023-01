Audi dosłownie przefrunęło przez rondo! Pieszy rzucił się do ucieczki. Szaleńcza jazda 18-latka mogła doprowadzić do tragedii

Wszystko w myśl zasady "żeby wygrać, trzeba grać". Mieszkaniec Sulechowa kupił zdrapkę "Ekstra Linie". W punkcie Lotto przy ul. 31 Stycznia wydał na nią zaledwie 10 złotych. Po chwili okazało się, że jego los jest wart aż 14 tysięcy razy więcej! Po zdrapaniu okazało się bowiem, że "zdrapkowicz" zgarnął jedną z 12 głównych wygranych w kwocie 140 tysięcy złotych! Za tę kwotę, z pewnością będzie mógł wybrać się na duże zakupy lub zafundować sobie najlepsze wakacje w życiu.

To już kolejna wygrana w tej grze w Lubuskiem. W grudniu szczęśliwą zdrapkę "Ekstra Linie" kupił mieszkaniec Kostrzyna. Wcześniej wygrane padły m.in. w Bydgoszczy, Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) i Białogardzie (woj. zachodniopomorskie). Wciąż jest szansa, by to powtórzyć. Do wygrania pozostało jeszcze 7 głównych nagród.

Jak grać w Zdrapki?

Zasada jest bardzo prosta, a wydatek niewielki. Ceny losów zaczynają się dosłownie od złotówki, a wygrane mogą być ogromne. Gra w Zdrapki jest dostępna w Lotto od ponad 20 lat. W ofercie znajduje się ponad 40 różnych rodzajów gier, w których można wygrać zarówno mniejsze kwoty, za które można zrobić naprawdę duże zakupy, albo zafundować sobie prawdziwe luksusy, wygrywając miliony złotych.

Sonda Wygrałeś kiedyś w loterii? Tak Nie

i Autor: Totalizator Sportowy Szczęśliwa zdrapka