Zapłaciła takim "banknotem" w sklepie. Nawet ekspedientka się nie zorientowała, że to fałszywka

Fałszywe 500 zł w obiegu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 lipca, w jednym ze sklepów na terenie Żagania. Kobieta kupiła produkty warte nieco ponad 23 złote i zapłaciła banknotem o nominale 500 zł. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak prawdziwy, jednak był to jedynie prezentowy „souvenir” – imitacja przeznaczona do zabawy, na której widnieje wyraźny napis „nie jest środkiem płatniczym”.

Ekspedientka nie zauważyła różnicy i przyjęła banknot, po czym wydała resztę. Dopiero później okazało się, że pieniądz nie ma żadnej wartości.

Policja szybko ustaliła sprawczynię

Po zgłoszeniu sprawy funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania. Kryminalni ustalili tożsamość kobiety i zatrzymali 37‑letnią mieszkankę Żagania. Jak informuje podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, sprawa była jednoznaczna.

– Banknot był imitacją, a jego wprowadzenie do obiegu stanowi przestępstwo. Kobieta świadomie użyła go jako środka płatniczego, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – podkreśla podkomisarz Szlachetko.

Zatrzymana przyznała się do winy.

Grozi jej nawet 8 lat więzienia

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego kobieta usłyszała zarzut oszustwa. Zgodnie z kodeksem karnym za takie działanie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jej losie zdecyduje sąd.

Podkomisarz Szlachetko przypomina, że sprzedaż banknotów prezentowych nie jest zabroniona, ale ich użycie jako prawdziwych pieniędzy to już przestępstwo.

– Takie „souveniry” często wyglądają bardzo realistycznie, dlatego apelujemy o ostrożność. Wprowadzanie ich do obiegu jest nielegalne i zawsze kończy się konsekwencjami – zaznacza funkcjonariusz.

Uwaga na imitacje banknotów

Banknoty prezentowe są łatwo dostępne w internecie i często wykorzystywane do zabawy czy edukacji. Jednak ich użycie w sklepach czy punktach usługowych może skończyć się poważnymi problemami. Policja apeluje, by pracownicy handlu zwracali uwagę na oznaczenia, a klienci nie próbowali „testować” czujności sprzedawców.

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