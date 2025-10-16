W Zielonej Górze doszło do śmiertelnego ataku psów, który wywołał falę oburzenia wśród mieszkańców.

Mieszkańcy zarzucają urzędnikom bierność, twierdząc, że od dawna zgłaszali problemy z agresywnymi psami i funkcjonowaniem strzelnicy.

Właściciel psów został zatrzymany, a mieszkańcy domagają się zamknięcia strzelnicy.

Jakie działania podejmie miasto w obliczu zarzutów i czy to zapobiegnie podobnym tragediom w przyszłości?

Zielona Góra. Urząd miasta wydał komunikat ws. śmiertelnego ataku psów

Prawie 100 komentarzy pojawiło się pod postem urzędu miasta w Zielonej Górze ws. śmiertelnego ataku psów. Ludzie nie zostawiają suchej nitki na urzędnikach, twierdząc, że od dłuższego czasu zgłaszali agresywne zachowanie zwierząt i inne nieprawidłowości dotyczące działania prywatnej strzelnicy, gdzie przebywały.

- Czemu nikt nie reagował wcześniej! Jak mieszkańcy znajdowali kule poza strzelnicą, bali się. A ataki psów były już wcześniej i każdy miał to w du*** aż doszło do tragedii - napisała jedna z użytkowniczek, ale nie jest to bynajmniej osamotniony głos w tej dyskusji.

- Musiało dojść do tragedii, żeby teraz zaczęto reagować. Z tego co się słyszy od mieszkańców Raculi to problem był znany. Owe psy były postrachem Raculi i były osoby pogryzione przez te psy - napisał mężczyzna pod postem urzędu miasta w Zielonej Górze.

Wzburzeni mieszkańcy domagają się nie tylko ukarania byłego 53-letniego byłego policjanta, tj. właściciela psów, ale również zamknięcia strzelnicy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w czwartek, 16 października, i ma usłyszeć zarzut polegający na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego.

- Strach tam jeździć, byłem tam. Na rowerze i przy tych strzałach to aż ciarki szły jakby leciały kule w drzewa między nimi, zamykać to w cholerę!!! - dodaje kolejny internauta.

Urząd miasta w Zielonej Górze zapewnia tymczasem, że współpracuje w tej sprawie z organami ścigania.

- Na wniosek Policji i Prokuratury Miasto przekaże wszelkie materiały dotyczące prywatnej strzelnicy działającej w sołectwie Racula od sierpnia 2018 roku, zlokalizowanej na terenie dzierżawionym od prywatnego właściciela. Dotyczy to zarówno wydanych decyzji administracyjnych, jak i informacji o innych działaniach prowadzonych przez Urząd. Miasto przekaże również informacje o podjętych działaniach w zakresie sporządzanych ekspertyz, badań i opinii na temat funkcjonowania strzelnicy - czytamy w komunikacie magistratu.