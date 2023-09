19-latek skoczył z pomostu do jeziora i już nie wypłynął! Trwa akcja poszukiwawcza

19-latek wybrał nietypową kryjówkę przed policją! Jak on tam się zmieścił?!

Jak przekazuje "Gazeta Pomorska", informacja o zdarzeniu dotarła do służb o godzinie 23:47. - W ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Grzybek w gminie Osie około 19-letni mężczyzna wskoczył z pomostu do wody i nie wypłynął - powiedział dziennikarzom dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Świeciu. Według ustaleń "Pomorskiej", w miejscu, gdzie młody człowiek wskakiwał do jeziora, woda ma kilka metrów głębokości.

W akcję zaangażowano strażaków z OSP i PSP. Pomagali też ratownicy WOPR. W nocy przeszukiwano brzegi jeziora, prowadzono także działania na wodzie, jednak mężczyzny nie znaleziono. Akcja trwała 120 minut, po których zapadła decyzja o jej zakończeniu. Sprawę przejęła policja.

Jak dowiedziała się gazeta, w poniedziałek, 25 września, o 9:30 poszukiwania 19-latka wznowiono.

