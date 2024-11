Pojechaliśmy do Chobielina do dworku Radosława Sikorskiego. Oto, co mówią o nim sąsiedzi

Spis treści

Kim są Wojownicy Maryi?

Wspólnota męska Wojownicy Maryi została założona przez księdza Dominika Chmielewskiego. Jednym z jej najważniejszych celów jest odnowa roli mężczyzn w kościele. Osoby, które chcą wstąpić do zgrupowania, muszą m.in. przejść formację według podanych zasad, podczas ogólnopolskich i regionalnych spotkań. Dodatkowo czeka ich także odpowiednie przygotowanie i finalnie pasowanie na oficjalnego członka wspólnoty.

Bydgoski biskup Wojownikiem Maryi

Do wspólnoty Wojowników Maryi należy nawet biskup Krzysztof Włodarczyk. Duchowny jako pierwszy biskup w Polsce dołączył do zgrupowania, które od lat wzbudza spore kontrowersje wśród społeczeństwa. Okazuje się bowiem, że owi wierni podejmują się często nieco dyskusyjnych aktywności oraz wypowiadają się bezpośrednio na różne tematy. W ostatnim czasie zrobił to m.in. wspomniany wcześniej Krzysztof Włodarczyk, który krytycznie odniósł się do współczesnych mężczyzn.

Biskup krytycznie o polskich mężczyznach. Duchowny nie owijał w bawełnę

Krzysztof Włodarczyk jako pierwszy biskup pasowany na Wojownika Maryi udzielił wywiadu Wydawnictwu Esprit i rozmawiał z Joanną Bątkiewicz-Brożek. Podczas rozmowy poruszono m.in. kwestię działania wspólnoty.

Według duchowego mało kto rozumie ich przesłanie oraz cel, co może być przyczyną tak licznie występujących kontrowersji. Okazuje się bowiem, że członkowie wspólnoty nieco inaczej postrzegają obraz współczesnego mężczyzny, który zgodnie z ich założeniami powinien być opoką rodziny i jej przewodnikiem.

W rozmowie z dziennikarką biskup stwierdził, iż celem Wojowników Maryi jest budowanie postawy mężczyzny, który odmawia różaniec, ale "nie kojarzy się z jakimś lalusiem czy nieudacznikiem".

Wojownik buduje tożsamość mężczyzny, który wbrew tej kulturze, która proponuje pokolenie mężczyzny metroseksualnego, który będzie korzystał ze świata, będzie co tydzień u fryzjera, będzie kupował najlepsze kosmetyki i będzie takim – przepraszam za określenie – takim lalusiem trochę. Więc tutaj ten obraz na pewno będzie ważny – mówił biskup Krzysztof Włodarczyk podczas wywiadu.

