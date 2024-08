Ciągnik przygniótł 60-latka w lesie! Tragiczna śmierć pod Grudziądzem

Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 sierpnia. Po godzinie 12.00 strażacy z powiatu grudziądzkiego otrzymali informację o mężczyźnie przygniecionym przez ciągnik rolniczy w miejscowości Morke. Na miejscu okazało się, że pojazd znajdował się na leśnej i nierównej drodze, w dodatku prowadzącej pod górkę.

Jak podaje TVP Bydgoszcz, to miało spowodować, że ciągnik przewrócił się na jego 60-letniego kierowcę i go przygniótł. Strażacy wyciągnęli poszkodowanego spod pojazdu, jednak na ratunek było za późno... - Mężczyzna zginął na miejscu - przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Według informacji, do których dotarli dziennikarze, na miejscu pojawiła się rodzina 60-latka, która została objęta pomocą psychologiczną. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje o rozwagę!

Policjanci wciąż apelują do wszystkich rolników i nie tylko o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas wykonywania prac polowych w gospodarstwie oraz transportu plonów. Wystarczy chwila nieuwagi i może staż się tragedia. To właśnie w okresie wakacyjnym służby szczególnie apelują do rolników.