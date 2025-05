Dramat pod Bydgoszczą. Pirat drogowy wjechał w grupkę dzieci i uciekł!

Potrącenie dzieci w Mąkowarsku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

W czwartek (22 maja) tuż przed godz. 14 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Mąkowarsku k. Bydgoszczy. Kierowca fiata wjechał w idące chodnikiem dzieci i uciekł z miejsca zdarzenia. Uczniowie wracali razem z opiekunką do szkoły z zajęć odbywających się poza placówką.

– W pewnym momencie zza zakrętu z bardzo dużą prędkością wyjechał fiat, którego wyniosło na chodnik. W wyniku tego zdarzenia dwójka dzieci została potrącona przez samochód. Dzieci zostały przebadane przez ratowników medycznych na miejscu – mówi w rozmowie z portalem pomorska.pl kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji. Dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala.

Pirat drogowy w rękach policji

Na miejscu zdarzenia pojawiło się pogotowie, a także policjanci i strażacy. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale kilka godzin później został zatrzymany przez policję. To 22-letni mężczyzna. Złapano go w powiecie chojnickim (woj. pomorskie), blisko jego domu. - Okazało się, że ma on czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – mówi w rozmowie z Radiem Eska kom. Lidia Kowalska i dodaje, że badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. - Została mu pobrana krew do badań na zawartość innych niedozwolonych substancji w organizmie – dodała policjantka.

Policjanci prowadzą czynności z udziałem 22-letniego mieszkańca powiatu tucholskiego. Mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za potrącenie dzieci i jazdę bez uprawnień. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jechał za szybko, wypadł zza zakrętu i wjechał w grupę pieszych. Nawet się nie zatrzymał, a potem odjechał.

