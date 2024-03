Egzamin ósmoklasisty 2024. Uczniowie będą piać z zachwytu! Na te wieści czekali od dawna

Wielkanocne życzenia 2024: Piękne życzenia świąteczne na Wielkanoc do wysłania na znajomym i rodzinie! [29 MARCA 2024]

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na dni 14-16 maja 2024 roku. Podobnie jak w przypadku matury, powtórkę materiału warto zacząć jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Warto wiedzieć, jakie zmiany obowiązują w najbliższych tygodniach. Zaryzykujemy tezę, że przynajmniej część z nich spodoba się uczniom. Zacznijmy od podstawowej kwestii - w maju 2024 roku egzaminy zewnętrzne mają zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa określonymi w: ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty. Co to oznacza dla zdających? Powinno być łatwiej niż jeszcze kilka lat temu.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Zmiany na tegorocznym teście. Mniej przedmiotów, odchudzone wymagania

Jak przekonują rządzący - o tę zmianę prosili zarówno nauczyciele, jak i rodzice zdających. O co chodzi? Wiemy na pewno, że nie będzie na egzaminie ósmoklasisty czwartego przedmiotu, który uczniowie mogli sobie wybrać. Nie musicie się uczyć biologii, chemii, historii, fizyki, czy geografii. Ma to pomóc w odpowiednim przygotowaniu do przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki i języka obcego (najczęściej angielskiego).

Ponadto - co wiemy nie od dziś, od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty już zawsze będzie odbywał się w maju i nie inaczej jest w tym przypadku. Skrócony maraton odbędzie się w dniach 14-16 maja.

Przejdźmy do najważniejszej - być może - zmiany dla uczniów. Obowiązują wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra edukacji, co w praktyce oznacza mniejszą liczbą zadań i wycięcie z wymagań najtrudniejszych zagadnień. Te zmiany wprowadzono m.in. ze względu na pandemię koronawirusa, która szalała w największym stopniu w latach 2019-2021.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2024. Język polski, matematyka i język angielski

W arkuszach z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (najczęściej wybierany jest angielski) będzie mniej zadań. Jeśli chodzi o matematykę i język obcy, mniej jest zadań otwartych. Na E8 z języka polskiego można uzyskać 45 punktów, z matematyki 25 (tylko 10 z zadań otwartych), a z angielskiego 55. Co istotne - na egzaminie z języka polskiego można wybrać temat wypracowania pomiędzy rozprawką a opowiadaniem.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie uzyskają już po zakończeniu roku szkolnego. Termin majowy ma przynieść więcej czasu na odpowiednie przygotowanie się do ważnego testu. Nasi dziennikarze spróbują pomóc zdającym. W najbliższych tygodniach będziemy publikowali przydatne materiały, związane z E8. Wszystkim życzymy powodzenia i realizacji planów, związanych z trzema przedmiotami.

