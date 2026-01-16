Maciej nie daje znaku życia od miesiąca! Jest pilny apel o pomoc

Komisariat Policji Bydgoszcz Szwederowo poszukuje Macieja Krzyżanowskiego, lat 49. Mężczyzna od około miesiąca nie kontaktuje się z rodziną, a jego los pozostaje nieznany.

Maciej Krzyżanowski porusza się o kulach i znajduje się w kryzysie bezdomności. Policja podaje jego rysopis: wzrost 178 cm, wątła budowa ciała, łysy z czarno-siwymi włosami po bokach głowy, niebieskie oczy i charakterystyczna blizna po lewej stronie głowy. Na chwilę obecną brak jest informacji, w co ubrany jest zaginiony.

Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69 lub numerem alarmowym 112.

Policja apeluje, by nie podejmować samodzielnych prób zatrzymania mężczyzny – każda informacja przekazana odpowiednim służbom może okazać się kluczowa dla jego bezpieczeństwa.

Przypominamy - Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie wciąż prowadzi intensywne poszukiwania Martyny Kowalskiej, 16-letniej mieszkanki Bydgoszczy. Jak przekazało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, dziewczyna zaginęła we wtorek, 6 stycznia 2026 roku. Około godziny 10:00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ulicy Kasprzaka i od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Do chwili obecnej nie jest znane jej miejsce pobytu.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców Bydgoszczy i okolic o czujność. Jeśli ktokolwiek widział Martynę Kowalską lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszony jest o pilny kontakt pod numerem telefonu 47 751 13 59 lub pod numerem alarmowym 112.