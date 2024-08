Matka wyrzuciła z domu 7-latkę i pogryzła ją! Policjant uratował dziewczynkę

Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

Kompletnie pijana matka wyrzuciła na ulicę 7-letnią córkę! O tej wyjątkowo bulwersującej sprawie poinformowali bydgoscy policjanci. Dziecko błąkało się samo przy torach kolejowych po godzinie 22. Szczęśliwym trafem zauważył je policjant po służbie, st. post. Jakub Milanowski z bydgoskiego Śródmieścia. Nie pozostał obojętny na los dziecka i postanowił zająć się sprawą. Zaczął rozmawiać z dziewczynką, a ta powiedziała, że mama ugryzła ją w rękę i wyrzuciła z domu, żeby poszukała ojca, a w domu została 4-letnia siostrzyczka. Policjant od razu zaczął działać i wkrótce pod adresem wskazanym przez dziecko pojawili się mundurowi. Od matki od razu wyczuli silną woń alkoholu.

Okazało się, że 33-latka miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, a jej mąż, który w międzyczasie wrócił do domu, ponad promil. W jednym z pokoi faktycznie była 4-letnia dziewczynka. Policjanci zatrzymali matkę, a gdy kobieta wytrzeźwiała, usłyszała zarzut narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Została objęta policyjnym dozorem. O dalszym losie zdecyduje bydgoski sąd rodzinny. Na razie dziewczynkami zajęli się pracownicy Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. "Postawa starszego posterunkowego Jakuba Milanowskiego zasługuje na pochwałę. Nie był on obojętny na los dziewczynki i postanowił w porę zareagować. „Pomagamy i chronimy” to dewiza, którą powinien kierować się każdy funkcjonariusz" - piszą policjanci z Bydgoszczy na swojej stronie internetowej.

