Jesień pod znakiem żywiołu? Jasnowidz Jackowski widzi wielką próbę dla Polski. To już za kilka tygodni

2025-09-15 4:29

Krzysztof Jackowski (62 l.), najsłynniejszy polski jasnowidz z Człuchowa, kolejny raz zaskoczył trafnością swoich przepowiedni pogodowych. To on – wbrew prognozom synoptyków – przewidział chłodne i kapryśne lato 2025. Teraz w rozmowie z "Super Expressem" zdradza, co czeka nas jesienią i zimą. Szczególnie mocno ostrzega przed październikowymi ulewami, które – jak twierdzi – mogą doprowadzić do lokalnych podtopień.

Autor: Shutterstock; Paweł Skraba / Super Express
  • Krzysztof Jackowski przewidział chłodne i kapryśne lato 2025, wbrew prognozom synoptyków.
  • Jasnowidz ostrzega przed październikowymi ulewami, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień.
  • Początek listopada ma być ciepły, a przełom nastąpi pod koniec miesiąca z obfitymi opadami śniegu.
  • Początek grudnia ma być łagodny, po czym nastąpi dwutygodniowy okres z potężnym mrozem bez śniegu.
  • Święta Bożego Narodzenia mają być zimne, ale bez opadów śniegu, a pod koniec lutego nadejdzie wiosna.

Krzysztof Jackowski od lat współpracuje z „Super Expressem”, dzieląc się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Jasnowidz z Człuchowa, który zasłynął z licznych przepowiedni – także tych dotyczących zaginionych osób i wydarzeń politycznych – tym razem znów wrócił do tematu pogody.

Ja z tą zimą mam ogromny problem, bo widzę ogromne anomalie – przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Jackowski nie ma jednak wątpliwości, że już październik przyniesie szczególnie groźne zjawiska pogodowe. – Opady będą i to ogromne. Takie będą opady, że spowodują w niektórych miejscach podtopienia – ostrzega jasnowidz. Jednocześnie zaznacza, że mimo deszczu temperatura wciąż będzie stosunkowo wysoka.

Według Jackowskiego, intensywne opady mają sprawić, że także początek listopada będzie w miarę ciepły. Przełom nadejdzie dopiero pod koniec tego miesiąca. – To będzie pierwszy taki moment. Bliżej grudnia. To będzie taki moment z obfitymi opadami śniegu, wręcz śnieżycami. Do tego będzie ciepło – zapowiada z niepokojem.

Jak dodaje, początek grudnia znów ma być nietypowo łagodny, ale wkrótce potem przyjdzie „drugi powiew zimy”, trwający około dwóch tygodni. – Jednak bez śniegu, tylko z potężnym mrozem – podkreśla.

Jackowski uważa, że luty przebiegnie już spokojniej. Dwa epizody i pod koniec lutego będzie już wiosna – mówi. A święta Bożego Narodzenia? – Zimne, ale bez konkretnych opadów śniegu.

