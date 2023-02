i Autor: pixabay.com

Szok!

Pani Agnieszka mieszka w Bydgoszczy, a pracuje... w Warszawie! Dziennie pokonuje pociągiem aż 600 km

ago 8:00

Ta historia, to nie żart! Pani Agnieszka z Bydgoszczy codziennie dojeżdża do pracy w Warszawie. Kobieta pokonuje ponad 600 km w obie strony. Co ciekawe, kobieta mogłaby pracować zdalnie, jednak... bardzo rzadko z tego korzysta!