Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

akcja służb

Policyjne drony latały nad DK 25 pod Bydgoszczą! Za to kierowcy dostali mandaty [WIDEO]

ago 12:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Podbydgoski odcinek drogi krajowej numer 25, biegnący przez miejscowość Januszkowo, jest remontowany. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania, jednak nie wszyscy kierowcy się do tego stosują. Potwierdzili to policjanci, którzy obserwowali kierowców z dronów. Posypały się mandaty!