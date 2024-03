i Autor: Pixabay

O krok od tragedii!

Potężna eksplozja butli gazowej pod Świeciem! Z mieszkania wyleciały wszystkie okna

O krok od tragedii w woj. kujawsko-pomorskim! W poniedziałek, 11 marca do strażaków dotarło zgłoszenie o eksplozji podczas wymiany butli z gazem w gminie Jeżewo. Ranny lokator trafił do szpitala. To cud, że żyje!