Próba zamachu w Bydgoszczy! Dwaj mężczyźni podejrzani o podłożenie ładunku

Do zdarzenia doszło 25 grudnia 2024 roku. To wtedy na klatce schodowej jednego z budynków przy ul. Leśnej w Bydgoszczy doszło do eksplozji pod drzwiami mieszkania. Wybuch zniszczył częściowo korytarz, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, ewakuowano mieszkańców, a policja wraz z prokuraturą rozpoczęła śledztwo. Wstępnie ustalono, że eksplodowało urządzenie wybuchowe.

Po kilkunastu dniach intensywnej pracy kryminalni ustalili, że odpowiedzialni za zdarzenie są 33-letni bydgoszczanin i 43-letni mieszkaniec Krakowa, poszukiwany listami gończymi. Mężczyźni ukrywali się w Szczecinie, gdzie zostali zatrzymani w hotelu 7 stycznia 2025 roku.

Zatrzymani trafili do aresztu w Bydgoszczy, a prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa, sprowadzenia zagrożenia życia wielu osób oraz uszkodzenia mienia. 10 stycznia sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Grozi im kara dożywotniego więzienia.

