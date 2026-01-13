Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Mamy odpowiedzi eksperta do arkusza CKE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 MATEMARYKA. Odpowiedzi i arkusze CKE

Uczniowie klas ósmych pisali we wtorek (13.01) próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. To jeden z najważniejszych sprawdzianów przed majowym egzaminem właściwym, dlatego duże zainteresowanie budzą arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi do zadań. W tym artykule znajdziecie arkusz CKE z próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2026 oraz sugerowane odpowiedzi, które pozwalają szybko sprawdzić swoje wyniki.

Opublikowane w artykule sugerowane odpowiedzi umożliwiają samodzielne porównanie swoich rozwiązań z poprawnymi wynikami. W przypadku zadań zamkniętych wystarczy sprawdzić zaznaczoną odpowiedź. Przy zadaniach otwartych warto zwrócić uwagę nie tylko na wynik końcowy, ale także na sposób rozwiązania. CKE przyznaje punkty również za częściowo poprawne rozumowanie, dlatego analiza rozwiązań może pomóc zrozumieć, za co dokładnie przyznawane są punkty.

Zobacz też: Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka: ODPOWIEDZI + ROZWIAZANIA, arkusze CKE do ściągnięcia PDF, JPG

Sprawdzenie arkusza i odpowiedzi tuż po egzaminie pozwala: ocenić swój aktualny poziom wiedzy, zidentyfikować najczęstsze błędy, sprawdzić, które działy matematyki wymagają jeszcze powtórki. Próbny egzamin ósmoklasisty pełni funkcję diagnostyczną i jest ważnym elementem przygotowań do egzaminu w maju.