Najlepsze życzenia!

Sto lat życia, pasji i historii. Wyjątkowe wyróżnienie dla pani Stanisławy

Przeżyła wojenną zawieruchę, angażowała się społecznie i wychowała kolejne pokolenia - Stanisława Tejkowska z Bydgoszczy to kobieta o wyjątkowym życiorysie. Przez lata samodzielnie prowadziła dom, otaczając bliskich troską i pasją do gotowania oraz teatru. Z okazji setnych urodzin dołączyła do elitarnego grona uhonorowanych marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.