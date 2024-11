Tajemnicze zniknięcie 15-letniej Martyny! Była na wycieczce, a potem nikt już jej nie widział

To będzie on?

Była na wycieczce i nagle zniknęła. Co się stało z Martyną?

Komisariat Policji Bydgoszcz Szwederowo poszukuje Martyny Janiak, która w piątek, 22 listopada 2024 r. około godziny 18:30 oddaliła się z grupy wycieczkowej MOW w Samostrzelu, znajdującej się w Bydgoszczy na płycie Starego Rynku i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z wychowawcami i nie powróciła do ośrodka.

Zobacz także: Przez lata prowadzili warsztat samochodowy w Kotomierzu pod Bydgoszczą. Pożar zabrał im wszystko. "Obudziło nas walenie do drzwi i krzyk"

Rysopis:

wzrost 175 cm,

średniej budowy ciała,

włosy rudawe do ramion,

oczy szare,

liczne blizny na łydkach, udach oraz prawej ręce.

W chwili zaginięcia Poszukiwana ubrana była w czarną sukienkę na ramiączkach typu mini, jasną kurtkę, czarne buty na obcasie do kostek.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69 lub 112.

Trwają poszukiwania Jowity Zielińskiej

Przypomnijmy - Jowita Zielińska z Lisin przepadła bez śladu kilka miesięcy temu. 6 lipca kobieta jak co dzień wracała po pracy w sklepie mięsnym w Rypinie do swojego domu. Część trasy 30-latka pokonywała na rowerze. Monitoring uchwycił Jowitę, gdy wjeżdża na leśną drogą w okolicach Rojewa, będąc zaledwie kilometr od miejsca zamieszkania. Kamery nie zarejestrowały jednak momentu jej wyjazdu z szosy ani tego, by na niej zawróciła. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z 30-latką. W sierpniu, miesiąc po jej zaginięciu, w lesie w Wierzchowiskach, 5 km od domu poszukiwanej, odnaleziono porzucony rower Jowity. Nie wiadomo, od kiedy się tam znajdował, ani czy został tam przez kogoś podrzucony. Rodzina 30-latki zapewnia, że "damkę" znaleziono w miejscu, którego Jowita na pewno nie znała.

Trwają poszukiwania Kamila z Torunia. Policja publikuje nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.