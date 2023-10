Tego zwierzęcia nikt się tam nie spodziewał. "Leśniczy jeszcze oczy ze zdumienia pociera"

Jak przekazuje "Gazeta Wyborcza", do nietypowego spotkania doszło kilka dni temu i wywołało wśród pracowników Nadleśnictwa Trzebciny ogromne poruszenie.

- Kilka lat temu widok wilka w naszych lasach był dla wielu czymś niebywałym, dziś nikogo już to nie dziwi. Czy tak będzie również w przypadku rysia? To się okaże, na razie widok tego kociego gościa zrobił na nas ogromne wrażenie. O Panu Leśniczym z Leśnictwa Lisiny to już nie wspominamy - on jeszcze oczy ze zdumienia pociera - czytamy na stronie Nadleśnictwa Trzebciny, Lasy Państwowe.

Dowód z bliskiego spotkania z rysiem można zobaczyć na załączonym poniżej zdjęciu.

Skąd rysie w tym miejscu?

Według informacji przekazanych przez dziennikarzy "Czasu Chojnic", rysie mogą pochodzić z hodowli. - Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wpuszcza te zwierzęta do lasu. Trafiają do nas informacje o obserwacjach rysi. Dwa lata temu widziano np. to zwierzę w okolicach Wolności. Podejrzewam, że rysie te mają założone obroże, aby można było je łatwo lokalizować – mówi dziennikarzom kierownik oddziału Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

