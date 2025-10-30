To miasto to perła Polski. Nazywają je Wenecją Północy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-30 15:45

Są w Polsce miasta, które, choć do największych nie należą, to nadrabiają architekturą, krajobrazami i atrakcjami. Tak jest m.in. w przypadku "Polskiej Wenecji", czyli przepięknej Bydgoszczy. Co ciekawe, nawet turyści zza granicy uważają, że to obowiązkowa destynacja do odwiedzenia w naszym kraju.

"Polska Wenecja" zachwyca turystów. To perła woj. kujawsko-pomorskiego

Mianem "polskiej Wenecji" lub "Wenecji północy" określa się Bydgoszcz ze względu na fakt, iż miasto leży nad rzeką Brdą i w pobliżu Wisły, a jej centrum przecinają liczne odnogi, kanały i nabrzeża. Woda jest tam dosłownie wszędzie - widać ją z mostów, bulwarów i starówki. To właśnie sieć kanałów i mostów sprawiła, że miasto zaczęto porównywać do włoskiej Wenecji, choć oczywiście w mniejszej skali.

Nic więc dziwnego, że miasto co roku odwiedza ogromna ilość podróżników. Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w 2024 roku w Bydgoszczy udzielono łącznie 543 079 noclegów, w tym 84 372 noclegi udzielono turystom zagranicznym - to naprawdę dobry wynik i powód do dumy!

Co ciekawego w Bydgoszczy?

Bydgoszcz to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Co jednak oferuje miejscowość turystom? Jakie atrakcje i miejsca sprawiają, że "polska Wenecja" cieszy się aż tak dużą popularnością?

  • Kanał Bydgoski – unikat w skali Europy: jednym z największych atutów miasta jest Kanał Bydgoski, zbudowany w XVIII wieku. Łączy on dorzecza Wisły i Odry, co uczyniło Bydgoszcz ważnym punktem żeglugi śródlądowej w Europie.
  • Mosty, bulwary i nabrzeża: w samym centrum Bydgoszczy znajduje się kilkanaście mostów i kładek - to jedno z najbardziej "mostowych" miast w Polsce.
  • Wyspa Młyńska - serce miasta: otoczona wodami Brdy Wyspa Młyńska to idealne połączenie historii i rekreacji. W dawnych młynach działają dziś muzea i galerie.
  • Starówka z klimatem: bydgoski rynek to miejsce tętniące życiem. Otaczają go zabytkowe kamienice, restauracje i kawiarnie, a wieczorem odbywają się tu koncerty i wydarzenia plenerowe.

Bydgoszcz - zdjęcia miasta

Bydgoszcz
10 zdjęć

Bydgoszcz to - jak widać - miasto, które łączy bogatą historię z nowoczesnością i naturą. Woda stanowi jego serce, a liczne mosty, kanały i bulwary tworzą wyjątkowy klimat, jakiego próżno szukać gdzie indziej. Niezależnie od pory roku, "polska Wenecja" oferuje turystom wiele do odkrycia – od spacerów po Wyspie Młyńskiej, przez rejsy Brdą, po wydarzenia kulturalne i kulinarne przyjemności.

