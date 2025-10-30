To miasto to perła Polski. Nazywają je Wenecją Północy

"Polska Wenecja" zachwyca turystów. To perła woj. kujawsko-pomorskiego

Mianem "polskiej Wenecji" lub "Wenecji północy" określa się Bydgoszcz ze względu na fakt, iż miasto leży nad rzeką Brdą i w pobliżu Wisły, a jej centrum przecinają liczne odnogi, kanały i nabrzeża. Woda jest tam dosłownie wszędzie - widać ją z mostów, bulwarów i starówki. To właśnie sieć kanałów i mostów sprawiła, że miasto zaczęto porównywać do włoskiej Wenecji, choć oczywiście w mniejszej skali.

Nic więc dziwnego, że miasto co roku odwiedza ogromna ilość podróżników. Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w 2024 roku w Bydgoszczy udzielono łącznie 543 079 noclegów, w tym 84 372 noclegi udzielono turystom zagranicznym - to naprawdę dobry wynik i powód do dumy!

Co ciekawego w Bydgoszczy?

Bydgoszcz to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Co jednak oferuje miejscowość turystom? Jakie atrakcje i miejsca sprawiają, że "polska Wenecja" cieszy się aż tak dużą popularnością?

Kanał Bydgoski – unikat w skali Europy: jednym z największych atutów miasta jest Kanał Bydgoski, zbudowany w XVIII wieku. Łączy on dorzecza Wisły i Odry, co uczyniło Bydgoszcz ważnym punktem żeglugi śródlądowej w Europie.

Wyspa Młyńska - serce miasta: otoczona wodami Brdy Wyspa Młyńska to idealne połączenie historii i rekreacji. W dawnych młynach działają dziś muzea i galerie.

Starówka z klimatem: bydgoski rynek to miejsce tętniące życiem. Otaczają go zabytkowe kamienice, restauracje i kawiarnie, a wieczorem odbywają się tu koncerty i wydarzenia plenerowe.

Bydgoszcz to - jak widać - miasto, które łączy bogatą historię z nowoczesnością i naturą. Woda stanowi jego serce, a liczne mosty, kanały i bulwary tworzą wyjątkowy klimat, jakiego próżno szukać gdzie indziej. Niezależnie od pory roku, "polska Wenecja" oferuje turystom wiele do odkrycia – od spacerów po Wyspie Młyńskiej, przez rejsy Brdą, po wydarzenia kulturalne i kulinarne przyjemności.