Wybił szyby na osiedlu i zniknął! Policja prosi o pomoc w jego zatrzymaniu

Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo prowadzą dochodzenie w sprawie uszkodzenia dwóch podwójnych szyb w drzwiach wejściowych do klatki schodowej.

- Do ich rozbicia doszło 26 maja 2024 roku przy ulicy Karpackiej w Bydgoszczy. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie tego przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny - wyjaśnia rzecznik bydgoskiej policji.

Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ulicy Wojska Polskiego 4F w Bydgoszczy lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 53 26, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 40 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. II Kr 1830/24.