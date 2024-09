i Autor: Materiały prasowe Lotto

Gratulujemy!

Wydał 1 zł, a zgarnął główną wygraną! Farciarz z Bydgoszczy jest ustawiony na długi czas

Każdy, kto gra w zdrapki Lotto liczy, że to właśnie jego spotka szczęście i wysoka wygrana. Zaletą zdrapek jest to, że o wygranej dowiadujemy się od razu, po zdrapaniu wyznaczonego pola. Jak pokazują przykłady z przeszłości, niektórym ta sztuka czasami się udaje. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca Bydgoszczy, który na zdrapkę wydał tylko złotówkę, a zgarnął głóną wygraną. Poznajcie szczegóły.