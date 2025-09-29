Zaginęła 17-letnia Julia z Bydgoszczy. Jest pilny apel policji!

Policja z Bydgoszczy poszukuje 17-letniej Julii Szmytki, która zaginęła 24 września 2025 roku około godziny 21:00, wychodząc z domu.

Julia ma 158 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy, piwne oczy, a w chwili zaginięcia ubrana była w jasne jeansy, biały sweterek, białe sportowe buty Nike, czarną kurtkę zimową i czarny plecak Vans.

Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Julii proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub numerem alarmowym 112.

Nastolatka ostatni raz była widziana 24 września 2025 roku.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 17-latki. – Każda informacja może być cenna. Osoby znające miejsce pobytu Julii Szmytki proszone są o niezwłoczny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami telefonu 47 751 11 59 lub 47 751 11 60. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112 – informują funkcjonariusze.

Zaginięcia osób nieletnich traktowane są przez policję jako sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Liczy się każda minuta, dlatego służby apelują, by nie lekceważyć nawet drobnych spostrzeżeń, które mogą mieć znaczenie dla dalszych działań poszukiwawczych.

Rodzina Julii zwraca się do wszystkich, którzy mogli widzieć 17-latkę w dniu zaginięcia lub później, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji.