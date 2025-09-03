Chciał być sprytny, policjanci okazali się sprytniejsi. To znaleźli na naczepie tira

2025-09-03 15:24

Świebodzińscy policjanci dokonali niezwykłego odkrycia. W nocy z soboty na niedzielę (30-31 sierpnia) funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego odzyskali dwa skradzione w Niemczech samochody wraz z ładunkiem o łącznej wartości prawie 400 tysięcy złotych. Oba pojazdy były sprytnie ukryte na naczepie pojazdu ciężarowego. 28-letni mężczyzna, który przewoził skradzione mienie, usłyszał zarzut paserstwa umyślnego i został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu długi pobyt za kratkami.

Policjanci namierzyli skradzione pojazdy

Akcja rozpoczęła się od informacji, że drogą krajową numer 92 może przemieszczać się skradziony bus.

- Natychmiastowo skierowano tam patrole, jednak policjanci nie ujawnili opisanego pojazdu – relacjonuje st. asp. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Mundurowi nie odpuścili i po chwili ich zaangażowanie przyniosło efekt. Jeden z zestawów pojazdów ciężarowych, przemieszczający się w czasie, w którym miał przejeżdżać wspomniany bus, zwrócił uwagę policjantów.

Kryminalna zagadka rozwiązana

Gdy policjanci zatrzymali ciężarówkę do kontroli, okazało się, że ich przypuszczenia były słuszne.

- Na pace ujawniono nie jeden, a dwa skradzione pojazdy – dodaje st. asp. Marcin Ruciński.

Były to samochody o wartości około 170 tysięcy złotych oraz około 200 tysięcy złotych. Na pace droższego pojazdu dodatkowo znajdowało się wyposażenie do mieszkania w postaci mebli oraz sprzętu AGD o wartości ponad 20 tysięcy złotych.

Paser w areszcie. Co mu grozi?

Na wniosek prokuratury, 28-letni mężczyzna, który na terenie Niemiec odebrał oba pojazdy, aby je przewieźć i ukryć, został przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Paserstwo umyślne – co za to grozi?

Artykuł 291 paragraf 1 Kodeksu Karnego to przepis dotyczący paserstwa umyślnego, który określa karę za nabycie, pomoc w zbyciu, przyjęcie lub ukrycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego, na przykład właśnie kradzieży, przez sprawcę, który ma świadomość takiego pochodzenia przedmiotu. Zagrożone to jest karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Wartość pojazdów stanowi mienie o znacznej wartości, w związku z tym kara może być wyższa i stanowić od roku do lat 10 pozbawienia wolności.

