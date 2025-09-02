Pijany recydywista za kółkiem! 3,5 promila i dożywotni zakaz nie powstrzymały pirata drogowego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-02 13:37

Kierowca Skody Fabia, mając ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, spowodował kolizję drogową. Jak się okazało, 36-latek posiadał cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu, a o jego dalszych losach zdecyduje sąd.

Pijany recydywista za kółkiem

i

Autor: KPP Sławno/ Materiały prasowe
Pijany kierowca uderzył w Renault i uciekł

Do zdarzenia doszło w Barzowicach (woj. zachodniopomorskie). Dyżurny z Komisariatu Policji w Darłowie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Barzowice.

- Z relacji zgłaszającej wynikało, że na remontowanym odcinku drogi kierujący osobową skodą uderzył w kierowany przez nią Renault Clio, po czym oddalił się z miejsca - informuje asp. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. - Na miejsce udali się darłowscy policjanci. W trakcie wykonywania na miejscu czynności funkcjonariusze zauważyli, jak obok nich przejeżdża pojazd, który chwilę wcześniej brał udział w zdarzeniu drogowym.

Recydywista wpadł w ręce policji

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się za sprawcą i zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec powiatu sławieńskiego. Badanie trzeźwości wykazało, że kierujący miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że 36-latek nie miał uprawnień do kierowania i posiadał aż cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, z czego jeden dożywotnio. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Areszt dla pirata drogowego

Zebrany w sprawie materiał procesowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 36-latkowi. Sąd Rejonowy w Sławnie, na wniosek policji i prokuratury, zdecydował o tymczasowym areszcie. Mężczyzna spędzi tam następne trzy miesiące. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Grozi mu do pięciu lat za więziennymi murami.

„Lekceważenie wyroków sądu oraz przepisów ruchu drogowego, a przede wszystkim ogromne zagrożenie, jakie stwarzał dla innych użytkowników dróg, wsiadając za kierownicę w stanie nietrzeźwości, daje wysokie prawdopodobieństwo, iż mężczyznę czeka kara bezwzględnego pozbawienia wolności”

– informuje policja.

Mistrz parkowania w centrum Szczecina. Spotkała go niecodzienna kara
15 zdjęć
Zachodniopomorskie: Piraci drogowi na celowniku policyjnego drona
