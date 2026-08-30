Zamkowe plaże, zapach sosen i specjalny autobus: Szybki reset do 30 minut od centrum Gorzowa

Szukacie natychmiastowej ulgi w upalne dni, ale nie chcecie spędzić połowy dnia w podróży? Mamy świetną wiadomość – tuż pod nosem znajdziecie prawdziwe perełki, do których dotrzecie w mgnieniu oka. Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Kąpielisko nad Jeziorem Kłodawskim : dojedziecie tu w zaledwie około 10 minut (odległość to około 7 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To niezwykle popularne i tętniące życiem miejsce, znane z doskonałej infrastruktury rekreacyjnej i Wake Parku. Plaża jest piaszczysta, idealna dla rodzin i miłośników aktywnego wypoczynku, z wygodnym dojazdem ścieżką rowerową.

: dojedziecie tu w zaledwie (odległość to ). Sezon trwa , a To niezwykle popularne i tętniące życiem miejsce, znane z doskonałej infrastruktury rekreacyjnej i Wake Parku. Plaża jest piaszczysta, idealna dla rodzin i miłośników aktywnego wypoczynku, z wygodnym dojazdem ścieżką rowerową. Kąpielisko na Jeziorze Nierzym - Różanki, gmina Kłodawa : droga zajmie Wam około 15 minut (dystans wynosi około 12 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Jezioro kusi pierwszą klasą czystości wody i piaszczystą plażą. Na miejscu czekają liczne atrakcje – wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych, zjeżdżalnia oraz duży parking. Dodatkowo w sezonie kursuje tu specjalna linia autobusowa 201 z Gorzowa.

: droga zajmie Wam (dystans wynosi ). Sezon trwa , a Jezioro kusi pierwszą klasą czystości wody i piaszczystą plażą. Na miejscu czekają liczne atrakcje – wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych, zjeżdżalnia oraz duży parking. Dodatkowo w sezonie kursuje tu specjalna linia autobusowa 201 z Gorzowa. Kąpielisko na Jeziorze Marwicko : to cel na około 20 minut spokojnej jazdy (odległość to około 18 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To urokliwy zakątek otoczony pięknymi lasami sosnowymi, oferujący szeroką, piaszczystą plażę i łagodne zejście do wody, co czyni go rajem dla rodzin z małymi dziećmi.

: to cel na spokojnej jazdy (odległość to ). Sezon trwa , a To urokliwy zakątek otoczony pięknymi lasami sosnowymi, oferujący szeroką, piaszczystą plażę i łagodne zejście do wody, co czyni go rajem dla rodzin z małymi dziećmi. Przystań Wodna ZSMP OSW "Kaczy Dołek" w Lubniewicach : dojazd zajmie Wam około 30 minut (odległość wynosi około 30 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12:00-18:00. Położone nad urokliwym jeziorem kąpielisko w słynnych Lubniewicach przyciąga klimatyczną plażą, pomostem i wspaniałym leśnym otoczeniem.

: dojazd zajmie Wam (odległość wynosi ). Sezon trwa , a Położone nad urokliwym jeziorem kąpielisko w słynnych Lubniewicach przyciąga klimatyczną plażą, pomostem i wspaniałym leśnym otoczeniem. Przystań Wodna ZSMP OW "Pod Basztą" w Lubniewicach: dotrzecie tu w około 30 minut (dystans to około 30 km). Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 11:00-18:00. Kąpielisko zlokalizowane jest tuż obok historycznego zamku nad jeziorem Lubiąż. Oferuje czystą wodę, wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz klimatyczny pomost idealny do spacerów.

Podziemny tunel na plażę, bunkry MRU i najczystsza woda w Polsce: Całodniowy wypad na pożegnanie lata

Jeśli macie ochotę na nieco dłuższą wycieczkę, połączoną z odkrywaniem najpiękniejszych akwenów regionu, te miejsca będą strzałem w dziesiątkę. Gwarantują doskonałą jakość wody, fantastyczną infrastrukturę i upragniony reset od miejskiego zgiełku.

Kąpielisko w miejscowości Długie nad Jeziorem Lipie : dojedziecie tu w około 35 minut (odległość wynosi około 40 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To prawdziwy hit regionu! Jezioro słynie z krystalicznie czystej wody o niesamowitej przezroczystości, co przyciąga tu bazę nurkową. Piaszczysta plaża, na którą prowadzi klimatyczny podziemny tunel, oraz wypożyczalnie jachtów i kajaków gwarantują rewelacyjny wypoczynek.

: dojedziecie tu w (odległość wynosi ). Sezon trwa , a To prawdziwy hit regionu! Jezioro słynie z krystalicznie czystej wody o niesamowitej przezroczystości, co przyciąga tu bazę nurkową. Piaszczysta plaża, na którą prowadzi klimatyczny podziemny tunel, oraz wypożyczalnie jachtów i kajaków gwarantują rewelacyjny wypoczynek. Kąpielisko Reczynek (Ośno Lubuskie): to około 40 minut drogi z Gorzowa (dystans to około 40 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zbiornik zachwyca czystością i malowniczym położeniem. Plażowicze mogą korzystać z piaszczystej plaży, zjeżdżalni, pomostów i placów zabaw, a w sąsiedztwie znajduje się popularny kompleks SPA oraz zabytkowe mury obronne miasta.

(Ośno Lubuskie): to drogi z Gorzowa (dystans to ). Sezon trwa , a Zbiornik zachwyca czystością i malowniczym położeniem. Plażowicze mogą korzystać z piaszczystej plaży, zjeżdżalni, pomostów i placów zabaw, a w sąsiedztwie znajduje się popularny kompleks SPA oraz zabytkowe mury obronne miasta. Kąpielisko Lubikowo nad Jeziorem Lubikowskim : dojazd zajmie Wam około 40 minut (odległość to około 48 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-18:00. Jezioro Lubikowskie uchodzi za jedno z najczystszych w całej Polsce. Oferuje twarde, piaszczyste dno z łagodnym zejściem oraz wyjątkowo przejrzystą wodę. Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby, a wschodnia część jeziora tętni życiem dzięki domkom letniskowym.

: dojazd zajmie Wam (odległość to ). Sezon trwa , a Jezioro Lubikowskie uchodzi za jedno z najczystszych w całej Polsce. Oferuje twarde, piaszczyste dno z łagodnym zejściem oraz wyjątkowo przejrzystą wodę. Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby, a wschodnia część jeziora tętni życiem dzięki domkom letniskowym. Plaża Lubiewo (miejscowość Lubiewo, gmina Drezdenko): trasa zajmie około 45 minut (odległość wynosi około 50 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To nowoczesne kąpielisko nad jeziorem Łubowo wyróżnia się wysokimi walorami estetycznymi, piaszczystą plażą, czystą wodą oraz znakomitą infrastrukturą turystyczną.

(miejscowość Lubiewo, gmina Drezdenko): trasa zajmie (odległość wynosi ). Sezon trwa , a To nowoczesne kąpielisko nad jeziorem Łubowo wyróżnia się wysokimi walorami estetycznymi, piaszczystą plażą, czystą wodą oraz znakomitą infrastrukturą turystyczną. Plaża Zagórze (miejscowość Zagórze, gmina Drezdenko): dojedziecie tu w około 45 minut (odległość to około 48 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a godziny pracy ratownika nie zostały określone. Kameralne i spokojne kąpielisko na jeziorze Łubowo, otoczone gospodarstwami agroturystycznymi. Idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i ucieczki przed tłumami.

(miejscowość Zagórze, gmina Drezdenko): dojedziecie tu w (odległość to ). Sezon trwa , a Kameralne i spokojne kąpielisko na jeziorze Łubowo, otoczone gospodarstwami agroturystycznymi. Idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i ucieczki przed tłumami. Kąpielisko Osiek (miejscowość Osiek, gmina Dobiegniew): to wyprawa na około 50 minut jazdy (odległość wynosi około 55 km ). Sezon trwa do 23 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00. Kąpielisko nad ogromnym jeziorem Osiek oferuje piaszczystą plażę, port jachtowy oraz doskonałe warunki dla żeglarzy i wędkarzy, otoczone dziewiczymi, gęstymi lasami.

(miejscowość Osiek, gmina Dobiegniew): to wyprawa na jazdy (odległość wynosi ). Sezon trwa , a Kąpielisko nad ogromnym jeziorem Osiek oferuje piaszczystą plażę, port jachtowy oraz doskonałe warunki dla żeglarzy i wędkarzy, otoczone dziewiczymi, gęstymi lasami. Kąpielisko Gminne nad jeziorem Szarcz Duży (Pszczew): dojedziecie tu w około 50 minut (dystans wynosi około 60 km ). Sezon trwa do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Położone na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego kąpielisko kusi szeroką plażą, czystą wodą, bogatą gastronomią i wypożyczalnią sprzętu pływającego.

(Pszczew): dojedziecie tu w (dystans wynosi ). Sezon trwa , a Położone na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego kąpielisko kusi szeroką plażą, czystą wodą, bogatą gastronomią i wypożyczalnią sprzętu pływającego. Kąpielisko OW Karina nad Jeziorem Szarcz Duży (Pszczew): to również około 50 minut drogi z Gorzowa (odległość to około 60 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Druga ze strzeżonych plaż nad tym samym jeziorem, zlokalizowana przy ośrodku wypoczynkowym, oferująca znakomite zaplecze rekreacyjne, plac zabaw i boiska sportowe.

(Pszczew): to również drogi z Gorzowa (odległość to ). Sezon trwa , a Druga ze strzeżonych plaż nad tym samym jeziorem, zlokalizowana przy ośrodku wypoczynkowym, oferująca znakomite zaplecze rekreacyjne, plac zabaw i boiska sportowe. Kąpielisko Długie (Jezioro Długie w Rzepinie): dojazd zajmie Wam około 55 minut (odległość to około 75 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Malownicze kąpielisko w powiecie słubickim, ukryte w otoczeniu lasów puszczańskich. To doskonałe, spokojne miejsce na rodzinny relaks w otoczeniu dzikiej natury.

(Jezioro Długie w Rzepinie): dojazd zajmie Wam (odległość to ). Sezon trwa , a Malownicze kąpielisko w powiecie słubickim, ukryte w otoczeniu lasów puszczańskich. To doskonałe, spokojne miejsce na rodzinny relaks w otoczeniu dzikiej natury. Plaża gminna w Nowym Dworku: dotrzecie tu w około 50 minut drogą ekspresową S3 (odległość to około 70 km). Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zlokalizowana nad jeziorem Paklicko Wielkie plaża oferuje malownicze, zielone otoczenie oraz świetne warunki do wędkowania i spływów kajakowych. Pobyt tutaj warto połączyć z wycieczką do pobliskich bunkrów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Warto wziąć pod uwagę to, że wyjazd z Gorzowa Wielkopolskiego w ostatnie, wakacyjne chwile oraz w godzinach popołudniowego szczytu potrafi przetestować cierpliwość nawet najspokojniejszych kierowców – w takich momentach czas dojazdu na podane plaże może się znacznie wydłużyć.

Gdy już dotrzecie na miejsce, pamiętajcie o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: bacznie obserwujcie flagę na wieży ratownika. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do jeziora.